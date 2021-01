Lions Club di Sora, Isola, Arpino su “Lotta alla Povertà”

Il Lions Club Sora – Isola del Liri da molto anni segue il Progetto internazionale “Lotta alla povertà” nato in occasione delle celebrazioni per il Centenario di fondazione dell’Associazione internazionale e confermato quale Progetto stabile istituzionale. Con il sopravvenire delle problematiche sociali connesse con la pandemia in atto, già dallo scorso mese di aprile in collaborazione con il Distretto 108L ha organizzato un programma di distribuzione di generi alimentari nella città di Arpino. Isola del Liri e Sora, avvalendosi della collaborazione delle Conferenze di san Vincenzo de Paoli e delle parrocchie al fine di raggiungere direttamente le situazioni più delicate senza produrre disagio: infatti la distribuzione è stata attuata proprio da chi da sempre ha contatto con le persone interessate senza che queste sapessero origine e provenienza dei beni.Di particolare importanza si è dimostrata la collaborazione delle istituzioni indicate ed in particolare per la città di Arpino, il contatto diretto e personale con il Parroco Don Antonio Di Lorenzo, la cui collaborazione è stata rilevante per i nostri soci ivi residenti al fine di analizzare il quadro della situazione. Lo sviluppo del Progetto in questo anno è stato anche possibile per la specifica collaborazione di Società di produzione e distribuzione di generi alimentari, le quali si sono messe a disposizione per la distribuzione presso recapiti specifici degli alimenti, data la quantità e la periodicità delle consegne. Inoltre, in collaborazione con il Distretto 108L, è stato attuato un progetto che consentirà di continuare la distribuzione da gennaio a maggio di stoccaggi prefissati al fine di soddisfare esigenze che ci sono e che continueranno ad esserci!!I Soci tutti del Club,insieme al Presidente Luigi Esposti, hanno provveduto ad alimentare il fondo per tali impegni di spesa con donazioni personali sin dal 2017 e continueranno a farlo poiché credono negli ideali cui hanno aderito e che si riassumono nel motto dell’Associazione: NOI SERVIAMO!

comunicato stampa