L’intervento dell’onorevole Nicola Ottaviani su decreto legge

L’onorevole Nicola OTTAVIANI (Lega), è intervenuto alla Camera dei Deputati, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità del decreto legge, relativo al riordino dell’INPS e dell’INAIl, unitamente alla proroga dei termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali e degli aiuti al sistema sanitario. Il deputato della Lega, segretario della Commissione Bilancio, ha richiamato una serie di decisioni della Corte Costituzionale, la quale ha ribadito “la possibilità di ricorrere al decreto legge, in casi di necessità ed urgenza, quando gli obiettivi da raggiungere, da parte di Governo e Parlamento, possono essere compromessi, a in ragione della durata del percorso ordinario per la emanazione della legge. Del resto, ogni decreto deve poi essere portato alla ratifica del Parlamento che, in quella sede, può sottoporre al vaglio del dibattito politico la conversione in legge di quanto deciso da parte del Governo. Del resto- ha concluso l’On. Ottaviani- dopo il Covid e lo shock economico degli ultimi due anni, il Paese non può permettersi di perdere tempo con procedure spesso farraginose e tortuose, mentre dovrebbe essere rivisto ed attualizzato, oggi, lo stesso concetto di giuridico insito nella decretazione di necessità ed urgenza”.

COMUNICATO STAMPA