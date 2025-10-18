L’INPS Frosinone presenta il Rendiconto Sociale 2024

È in programma il prossimo, 22 ottobre 2025, a partire dalle ore 10:00, presso la sede di Unindustria Frosinone (Via del Plebiscito 15), l’evento di presentazione del Rendiconto Sociale INPS 2024 per la Provincia di Frosinone, promosso e organizzato dall’INPS di Frosinone.

L’appuntamento rappresenta un importante momento di confronto tra l’Istituto e il territorio, volto a illustrare i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno e a favorire un dialogo costruttivo con istituzioni e parti sociali.

Ad aprire i lavori sarà Corrado Savoriti, Presidente di Unindustria Frosinone, che porterà i saluti introduttivi a nome del mondo imprenditoriale provinciale.

Anita Tarquini, Presidente del Comitato Provinciale INPS di Frosinone, presenterà il Rendiconto Sociale 2024.

A seguire l’intervento di Carlo Riviello, Direttore Provinciale INPS di Frosinone.

La mattinata proseguirà con gli interventi tecnici di alcuni responsabili dei servizi INPS di Frosinone:

* Gabriele Radice, Responsabile Servizi Standard Agenzia Prestazioni,

* Luca Neccia, Responsabile Agenzia Flussi,

* Alessia Perata, Responsabile Centro Medico Legale.

Ciascun intervento offrirà un approfondimento sui diversi ambiti operativi dell’Istituto, dalle prestazioni previdenziali e assistenziali alla gestione dei flussi contributivi, fino agli aspetti medico-legali.

A concludere i lavori sarà Roberto Ghiselli, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INPS.

