Linee guida a favore dei Comuni del Lazio per la redazione e l’approvazione dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. L’appello di Citti

Il Coordinatore di F.I. Torrice Candido Citti lancia un appello a tutti i comuni della Provincia di Frosinone, al fine di soffermare la propria attenzione su quanto approvato dalla Giunta Regionale Lazio in merito alle linee guida a favore dei Comuni del Lazio per la redazione e l’approvazione dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. “E’ ormai risaputo il disagio nei vari uffici pubblici e negli spazi comuni dei nostri paesi ad essere fruiti da tutti i cittadini a causa della presenza delle barriere architettoniche.-dichiara Citti-. Nel 2020 non è più ammissibile tale difficoltà. P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Il Piano, di cui ogni comune dovrebbe già essersi dotato, cosa che purtroppo non rispecchia la realtà, è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un’area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano). Il piano deve poter individuare anche le proposte progettuali di massima per l’eliminazione delle barriere presenti e fare la stima dei costi: i P.E.B.A., non sono solo uno strumento di monitoraggio, ma anche un aiuto per la pianificazione e coordinamento sugli interventi da attuare per l’accessibilità in quanto comportano una previsione del tipo di soluzione da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi, la priorità di intervento. F.I. sensibile a tale problematica sarà sempre dalla parte di chi ha più bisogno, perché la buona politica parte anche da questo!”.“Purtroppo siamo ancora distanti dai risultati cui legittimamente aspirano le persone che devono, ogni giorno, adattarsi, con grandi difficoltà, a un mondo non ancora all’altezza di essere a misura di tutti. Crediamo nella forza e nella pragmaticità del nostro partito che da sempre è al fianco dei piu’ bisognosi. Anche perché la libertà soprattutto per i soggetti portatori di disabilità prima che un diritto è un dovere per tutti. In primis per la politica.”-fa sapere Gianluca Quadrini vice coordinatore regionale Forza Italia.

COMUNICATO STAMPA