Linea veloce Roma – Frosinone – Cassino, Ciacciarelli (Lega): “Approvato mio O.D.G. che impegna Zingaretti a relizzare l’opera”

“È stato approvato, durante gli ultimi lavori del consiglio regionale, il mio ordine del giorno che impegna il presidente della Regione Lazio Zingaretti e la Giunta Regionale a porre in essere tutte le iniziative normative e finanziarie per la realizzazione della Rete ferroviaria veloce Roma – Frosinone – Cassino, con specifica fermata in quest’ultima città. L’obiettivo del 2020 sarà quello di vigilare affinché il mio o.d.g venga rispettato. Si tratta di un’opportunità irrinunciabile di sviluppo per la nostra provincia che porterà notevoli ripercussioni positive, economiche e sociali, a partire dalla rivalutazione del mercato immobiliare, senza contare gli enormi vantaggi che porterebbe a lavoratori e studenti che ogni giorno viaggiano (dai 35/40.000). Un aiuto concreto anche per combattere lo spopolamento dei piccoli borghi. La linea veloce con Roma sarebbe un toccasana per la nostra economia, e aiuterebbe enormemente il anche il turismo delle nostre zone. Il mio o.d.g ha impegnato la Giunta, non ci sono più alibi. La linea veloce deve divenire realtà.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Lega – Salvini premier.

COMUNICATO STAMPA

Correlati