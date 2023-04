L’impegno di “Naturalmente Insieme per Filettino” per Campo Staffi e il turismo di montagna

Filettino, De Meis: “Abbiamo le idee chiare e progetti concreti per Campo Staffi e la nostra montagna”

Un dei punti fondamentali del ricco programma della lista “Naturalmente Insieme per Filettino” che vede candidato a Sindaco il dott. Paolo De Meis, è legato alla principale risorsa di Filettino ossia Campo Staffi, una delle stazione sciistiche più importanti del Lazio, che ha un ruolo strategico per la vicinanza alla Capitale. Gli interventi proposti dalla lista di De Meis, sono chiari e mirati ad importanti risultati. “Filettino è il Comune più alto del Lazio, -afferma De Meis- la sua risorsa principale è il turismo di montagna, che si vive tutto l’anno. Nel nostro programma abbiamo sottolineato dei punti importanti da attuare in breve tempo per dare più funzionalità alla stazione sciistica di Campo Staffi, attraendo gli appassionati degli sport invernali. Dunque è fondamentale dar vita ad una strategia di comunicazione per promuovere la vendita estiva degli abbonamenti stagionali a prezzi ridotti, usare tutti i canali dai social ai mass media per un’incisiva campagna pubblicitaria inoltre creare una rete di pubbliche relazioni che coinvolga più protagonisti, dalle istituzioni, alle scuole, alle strutture sportive e singole persone; Attuare un intervento di ripulitura di tutte le piste da sci, affinchè si consenta l’apertura anche con scarse precipitazioni nevose; Risistemazione e sostituzione della rete fermaneve del Cotento; Completamento della revisione generale per la seggiovia dell’Anticotento; Posizionamento dei plinti per l’aggancio dei battipista nelle piste più ripide e per consentire la preparazione del manto nevoso in condizioni di sicurezza per gli operatori dei mezzi; Costruzione di un punto di ristoro in località “Moscosa” funzionante sia in inverno che in estate, con affidamento della gestione secondo le norme di legge; Sostituzione della dismessa sciovia “Valle Manuela” con la costruzione di una seggiovia che potrà garantire un miglior utilizzo di tutti gli impianti; Sostituzione della dismessa sciovia “Baby” o di quella “Faggi” con la costruzione di un’altra sciovia/seggiovia che consentirà addirittura di riutilizzare tutto il campo e dare nuova linfa a tutte le attività commerciali; Risistemazione e riattivazione di tutti gli esercizi pubblici e delle attività di ristoro che sono presenti a Campo Staffi, in modo da diversificare l’offerta e consentire di affidare, nelle norme di legge, la gestione delle attività a famiglie o a gruppi di giovani che vogliano investire su loro stessi e sulle loro capacità imprenditoriali (Sky bar, copertura dell’attuale solarium e sua trasformazione in locale ad uso commerciale). Il nostro obiettivo –continua Paolo De Meis- è quello di riportare gli amanti della montagna a Campo Staffi facendo in modo che tutti gli operatori possano lavorare e crescere economicamente. Il turismo montano rappresenta una risorsa da proteggere e valorizzare con modalità sempre più adeguate, perché tutti i trend confermano che si tratta di un settore cruciale per l’economia del territorio, per questo è importante anche destagionalizzare, che da modo d’investire in un turismo annuale creando occupazione per tutto l’anno. Naturalmente Insieme per Filettino, ha ben chiaro il lavoro da fare, l’impegno da portare avanti, un impegno vero e concreto con tutta la comunità di Filettino per l’amore di questo splendido territorio”.

COMUNICATO STAMPA