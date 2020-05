LILT Frosinone, consulenza psicologica gli orari

Come sapete Si Informa che in esecuzione delle norme indicate dal Ministero della Sanità, la L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta Contro i Tumori ) di Frosinone per L’EMERGENZA CORONAVIRUS, ha sospeso temporaneamente le Visite di Prevenzione presso gli Ambulatori di Viale Mazzini (ex Ospedale “Umberto I”). Sarà data ampia comunicazione sulla data delle riprese delle attività.

Al momento la L.I.L.T. di Frosinone è sempre attiva offrendo a tutti la possibilità telefonicamente di una Consulenza Psicologica gratuita chi fosse interessato può chiamarci al numero 333/2568341. dal Lunedì al Venerdi, Mattina dalle ore 10 alle ore 12 e Pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18. Verrà poi aggiornata ogni settimana.



CONSULENZA PSICOLOGICA a distanza gratuito :



dal 11 maggio a venerdì 15 maggio 2020

-Lunedi 11 maggio

D.ssa Eleonora FERRACCI

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

ore 16,00🕓 – 18,00🕕

-Martedì 12 maggio

D.ssa Clara Feudi

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

ore 16,00🕓 – 18,00🕕

-Mercoledì 13 maggio

D.ssa Diletta Marcello

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

D.ssa Antonella Napoleoni

ore 16,00 – 18,00🕕

-Giovedì 14 maggio

D.ssa Adelaida Negrete

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

ore 16,00🕓 – 18,00🕕

-Venerdi 15 maggio

Dott. Massimo Crocca

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

ore 16,00🕓 – 18,00🕕



Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti potete contattarci al seguente numero mobile: 333/2568341; E-MAIL: info@legatumorifrosinone.it

