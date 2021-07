L’ICGEB e gli studi sul cancro in un’ottica multidisciplinare

A capo del Gruppo di Immunologia Cellulare, la dott.ssa Federica Benvenuti è interessata alla comprensione dei meccanismi che portano all’immunità adattativa. Recentemente ha pubblicato un lavoro sulla rivista Nature Communications in cui evidenzia il ruolo dei recettori cellulari nell’immunoterapia del cancro. Il Gruppo del prof. Giannino del Sal studia i processi di comunicazione alla base delle attività cellulari. In particolare, dice del Sal: “Lo studio degli errori che avvengono in queste vie di segnalazione biologiche aiuta a capire come questi meccanismi siano alterati nelle cellule tumorali”. In uno studio collaborativo recentemente pubblicato sulla rivista Nature ha individuato il meccanismo molecolare che rende i tumori alla mammella aberranti.

Nel laboratorio del dott. Andrés Muro si studia alcune malattie umane analizzandone gli effetti e le cause sul topo. In particolare, si cerca di capire il ruolo della matrice esterna alle cellule nel regolare i processi di rigenerazione ma anche quelli che portano all’insorgenza di tumori o all’infiammazione dei tessuti. Il gruppo del dott. Mike Myers utilizza la spettrometria di massa ad alto rendimento per eseguire studi di proteomica per capire come i complessi proteici regolano il comportamento normale e delle cellule cancerose, in particolare nel processo di modificazione delle proteine.

Il dottor Lawrence Banks, Direttore Generale del Centro, studia i meccanismi con cui i Papillomavirus Umani (HPV) infettano le cellule e causano il cancro del collo dell’utero, concentrando i propri sforzi nel comprendere la replicazione e la trascrizione del DNA virale. “Assieme a questo nel lab di Virologia dei Tumori, si studiano anche gli oncogeni e gli antioncogeni associati all’insorgenza del tumore che può seguire l’infezione da HPV”, illustra Banks.

In questo momento di riflessione, ognuno di noi può scegliere di sostenere la ricerca, anche con il 5×1000, avanzando la missione dell’ICGEB di uno sviluppo globale sostenibile.

Informazioni

All’ICGEB di Trieste le attività di ricerca coinvolgono più di 170 persone di 30 diverse nazionalità, prevalentemente in ambito biomedico. Si lavora anche a progetti sulle malattie cardiovascolari (sviluppo di nuovi farmaci biotecnologici per l’infarto del miocardio e lo scompenso cardiaco), neurodegenerative (meccanismi molecolari responsabili dello sviluppo delle demenze e della SLA) e infettive (papillomavirus umano, HIV/AIDS, e SARS-CoV-2). Altri si occupano di immunologia e dello sviluppo di nuove terapie basate sulla terapia genica con virus modificati, sui microRNA o sulle cellule staminali.