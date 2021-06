Liceo di Ceccano per la Giornata dello sport inaugurazione del campo polivalente e del portale per le scienze motorie

Una partita di pallavolo femminile inaugurerà il nuovo campo polivalente al Liceo di Ceccano venerdì 4 giugno nell’ambito della tradizionale ” Giornata dello Sport” che conclude le attivi : Il campo è stato rinnovato grazie all’intervento dell’amministrazione provinciale di Frosinone. La partita avrà luogo alle 10 e seguirà poi la premiazione. Ci sarà quindi la presentazione ufficiale del Portale per la Didattica Digitale Integrata di Scienze Motorie del Liceo di Ceccano. Il portale per la DDI è facilmente raggiungibile dall’Home Page del Sito del Liceo e rappresenta un importante innovativo strumento didattico a disposizione della comunità scolastica. La creazione del sito è stata curata dai docenti di Scienze Motorie durante la pandemia, con l’intento di rispondere alle nuove e mutate esigenze della didattica in ambito digitale che, durante la chiusura, hanno dato l’impulso nascita di nuovi modi di fare scuola. Nelle varie sezioni del portale, in continuo aggiornamento ed ampliamento, i docenti condividono e diffondono:

unità didattiche

contenuti multimediali

progetti di innovazione didattica

spunti pluridisciplinari per l'Esame di Stato.