“Liceo di Ceccano e Comune insieme per il futuro: firmata la convenzione su viaggi, stage e scambi internazionali”

Il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano rafforza il proprio impegno nei confronti della legalità e dell’internazionalizzazione firmando una significativa convenzione con il Comune di Ceccano. Grazie a questo accordo, l’Istituto potrà avvalersi della CUC della stazione appaltante qualificata dell’Amministrazione comunale per organizzare e realizzare, nel pieno rispetto del nuovo Codice degli Appalti e della recente nota ministeriale, tutte le attività connesse alla mobilità studentesca.A distinguere questa iniziativa è la stretta e proficua collaborazione con la nuova Amministrazione comunale, che ha colto con entusiasmo la richiesta del dirigente scolastico di mettersi concretamente al servizio degli studenti e delle loro famiglie. Un gesto di responsabilità istituzionale che garantisce un diritto fondamentale: quello di accedere a percorsi educativi nazionali ed internazionali in condizioni di trasparenza, legalità e sicurezza amministrativa.“Nel DNA del nostro Liceo c’è la volontà di offrire ai nostri studenti un’istruzione aperta al mondo, ma sempre radicata nei valori della legalità e del rispetto delle regole,” ha dichiarato la dott.ssa Francesca Ardolino, dirigente scolastica. “La sinergia con il Comune rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, capace di produrre benefici concreti per l’intera comunità scolastica.”Sulla stessa linea il Sindaco di Ceccano, dott. Andrea Querqui, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Siamo orgogliosi che il Liceo di Ceccano sia il primo istituto della provincia di Frosinone ad attivare una convenzione di questo tipo. Come Amministrazione abbiamo voluto sostenere con convinzione un progetto in grado di dare risposte concrete alle esigenze della comunità scolastica valorizzando la collaborazione e gli strumenti legali a vantaggio dei nostri ragazzi”Grazie a questa convenzione, viaggi, scambi culturali, soggiorni linguistici e progetti europei saranno gestiti con maggiore efficienza, nell’interesse esclusivo della formazione degli studenti. Un segnale chiaro: a Ceccano la scuola e le istituzioni lavorano insieme per costruire un futuro fatto di opportunità, responsabilità e cittadinanza attiva.

