Liceo di Ceccano, didattica a distanza

Moodle e Google Classroom per gestire classi on line, Hang outs e Meet per tenere lezioni in video, Google sites per depositare lezioni scaricabili in ogni momento,Google moduli per effettuare le verifiche, gmail per comunicare con i gruppi classe e con gli studenti singoli, drive per collezionare tutti i files necessari, podcast per pubblicare audiolezioni sono alcune delle applicazioni a disposizione di tutti gli insegnanti e di tutti gli studenti del Liceo di Ceccano in questo periodo di sospensione della didattica per la prevenzione del coronavirus. Il dirigente scolastico ha firmato stamane la direttiva in cui impartisce le istruzioni per la documentazione di quanto avviene on line: siamo in un momento difficile per il Paese – scrive nella comunicazione – ed è necessario che la scuola risponda con la massima disponibilità perché il servizio d’istruzione possa funzionare al meglio, pur con la sospensione delle lezioni. Il Collegio dei docenti, all’unanimità, ha deciso di autorizzare la modalità della lezione a distanza per la quale i docenti disponibili, volontariamente, potranno utilizzare le molteplici applicazioni di cui il liceo si è dotato sin dal 2012. Alcuni insegnanti sono disponibili ad aiutare i colleghi che ancora non si sentissero pronti ad effettuare la didattica a distanza. Nella comunicazione, la preside Senese ricorda che per rispettare le norme sulla protezione dei dati, è necessario utilizzare sempre le applicazioni presenti nelle piattaforme a disposizione della comunità educante del Liceo e riservate ad essa, e chiede a ciascuno di collaborare perché tale modalità funzioni al meglio.

