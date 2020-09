Liceo Ceccano – Tutti connessi, on line il test di matematica per le prime, già corretto

Oltre 180 ragazzi, nuovi allievi della classi prime, contemporaneamente impegnati nel test d’ingresso di matematica, hanno mostrato ancora una volta come la struttura innovativa, il tappeto digitale del Liceo di Ceccano, sia in grado di supportare la didattica a distanza, se dovesse ripresentarsi la necessità. Ciascun allievo ha già avuto, in tempo reale, il risultato del suo test e i dati saranno a disposizione degli insegnanti di matematica che potranno così avere una solida base da cui partire. In preparazione al test, gli allievi hanno potuto utilizzare un video corso di matematica, preparato dagli stessi insegnanti, per acquisire i prerequisiti necessari alla frequenza del primo anno delle superiori.

COMUNICATO STAMPA

