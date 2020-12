Liceo Ceccano, La cometa di Natale, l’astronomo Gianluca Masi spiega ai ragazzi del Liceo i segreti del grande simbolo natalizio

“La Cometa di Natale tra Arte e Scienza”, questo il titolo dell’avvincente seminario che si terrà presso il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano giovedì 17 alle ore 17.30. Quando nell’immaginario comune la stella cometa è diventata simbolo del Natale? Era veramente una cometa? E cos’è una cometa?

Queste sono solo alcune delle domande che troveranno risposta nel racconto di Gianluca Masi che ci guiderà alla scoperta delle meraviglie della volta celeste che da sempre è fonte d’ispirazione di artisti di ogni tempo oltre che di studio. La lectio magistralis del dott. Masi sarà trasmesso sul canale streaming del Liceo di Ceccano all’indirizzo http://liceoceccano.it/stream

raggiungibile anche tramite youtube, facebook e instagram

Gianluca Masi è nato a Frosinone nel 1972. Si è laureato in Fisica, indirizzo astrofisico, presso l’Università “La Sapienza” e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Astronomia presso l’”Università di Tor Vergata”. Curatore scientifico del Planetario e Museo Astronomico, ha scoperto o co-scoperto decine di asteroidi, numerose stelle variabili (Frosinone, Ceccano, Ciociaria, Lazio, Ninomanfredi solo per citarne alcune), è co-scopritore di tre pianeti extrasolari e del transiente ASASSN-15lh, la più luminosa supernova mai scoperta. Nel 2006 ha fondato il progetto Virtual Telescope. Si occupa attivamente del rapporto tra la scienza del cielo e il mondo dell’arte, dedicandosi intensamente anche alla fotografia. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, l’asteroide (21795) è stato denominato “Masi” dall’International Astronomical Union per i suoi meriti scientifici. È coordinatore per l’Italia di Asteroid Day e Astronomers Without Borders. È Ambasciatore del progetto “Dark Skies for All”, dell’International Astronomical Union. Ha all’attivo la pubblicazione di oltre 900 contributi professionali. E’ intervenuto più volte nell’aula magna del Liceo per diffondere la passione per l’astronomia fra i ragazzi e già se ne vedono i primi risultati.

