Liceo Ceccano – Festa della Repubblica, il prefetto Portelli affida la Costituzione ai ragazzi diventati maggiorenni

Ragazzi, confidiamo in voi, affidamento della Costituzione a tutti gli allievi maggiorenni: è il modo con cui il Liceo di Ceccano ha deciso di celebrare l’ingresso nella maggiore età per i suoi studenti in occasione della Festa della Repubblica. L’affidamento indica la fiducia che la Repubblica, tramite la scuola, ha nei suoi cittadini più giovani. Come tradizione, sarà il Prefetto di Frosinone, Ignazio Portelli, ad affidarla ai nuovi cittadini giovedì 3 giugno 2021, a rappresentare la pienezza degli impegni che la maggiore età comporta. Il Prefetto sarà accolto alle 11 nel Cortile dei Giusti dall’orchestra Juvenis Harmonia Fabraterna che eseguirà il Canto degli Italiani. Il Prefetto raggiungerà poi il viale Pietro Mennea, dove affiderà la costituzione ai 120 alunni che nell’ultimo anno hanno raggiunto la maggiore età. La simbolica consegna della carta Costituzionale vuole essere l’espressione della fiducia che il Liceo ha nei suoi allievi perché siano capaci di impegnarsi per la promozione del bene comune.

Sarà possibile seguire la cerimonia sui canali social del Liceo all’indirizzo https://www.liceoceccano.it/live

comunicato stampa