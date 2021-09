LICEO ARTISTICO “Antonio Valente” SORA. L’opera “Where are you going?” nella collezione permanente del Miur

Nuovo grande successo per il Liceo Artistico Valente che vede premiato il lavoro dei suoi studenti che hanno partecipato alla 2^ Biennale Nazionale dei Licei Artistici dal titolo “Il Viaggio”.

“Where are you going?” opera realizzata dagli allievi del 3B a.s. 2017/2018 del corso di Arti Figurative è stata scelta tra le circa 160 opere presentate da tutti i Licei artistici italiani ed è una delle due che farà parte della Collezione Permanente del Ministero dell’istruzione.

Ad annunciarlo all’ I.I.S. “V. Simoncelli” di Sora, di cui il liceo fa parte e diretto dalla Prof.ssa Giona Clelia, un comunicato ufficiale della Dott.ssa Antonia D’Amato incaricata presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione.

L’opera, oggetto finale di un lungo studio fatto dagli allievi sulle problematiche dell’emigrazione da zone di guerra, racchiude in sé la speranza di migliaia di ragazze e ragazzi che fuggendo dal loro paese hanno il sogno di raggiungere una nazione o città ben precisa ove realizzarli o dove ricongiungersi con i propri cari. Tanti nomi e cognomi: tanti ce l’avranno fatta, tanti purtroppo no. Gli specchi laterali presenti nel quadro amplificano a migliaia questi nomi (per privacy sono inventati).

Nella presentazione al concorso il Prof. Paolo Ianni scrive: “Come il fiume scorre dalla sorgente al mare, ci sono strade che conoscono un unico senso di percorrenza, oggi più che mai. Sono le strade della speranza. Dei loro percorsi, incerti e ardui, delle loro storie, avventurose e disperate, restano solo gli estremi con un FROM ed un TO a memoria di questa tragica geografia esistenziale del viaggio”.

“Where are you going?” che nel suo percorso itinerante organizzato da RENALIART (Rete nazionale dei Licei artistici) ed esposta a Roma, San Pietroburgo, Mosca e Matera è stata progettata e realizzata dagli allievi: Loffreda Angelica; Raponi Rachele; Scarpetta Manuela; De Luca Miriam; Stirpe Gaia; Tomaselli Sofia; Fontana Aurora; Andito Alex; Mancini Consuelo; Gentile Kevin; Gjojdeshi Barjam; Orsini Alex; Mastracci Alessandro.

Responsabile del progetto: prof. Fabio Landolfi.

Coordinatrice del progetto prof.ssa Olga De Gasperis.

Collaborazione tecnica: Bernardino De Benedictis

Collaboratrice esterna Federica Corona.

Tantissimi i complimenti giunti al Liceo Artistico “A. Valente” di Sora, da sempre attento alle problematiche sociali, ambientali e al contemporaneo.

COMUNICATO STAMPA