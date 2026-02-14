LICENZIAMENTI TRANSNOVA, LOGINTECH E TEKNOSERVICE, SACCO: “PRONTI A SOSTENERE TUTTE LE INIZIATIVE PER SCONGIURARE QUESTA ECATOMBE OCCUPAZIONALE”

sacco ROCCASECCA
Il sindaco di Roccasecca: “Saremo a fianco al sindaco di Piedimonte Ferdinandi e alle sigle sindacali

“Le notizie che arrivano circa l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo da parte di Transnova, Logitech e Teknoservice sono un ulteriore segnale di indebolimento del già precario sistema occupazionale del nostro territorio. Aziende storiche che lavorano a servizio di Stellantis e per le quali sono impiegati anche molti lavoratori del comprensorio”.

A dichiararlo il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “Voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella dell’amministrazione che guido ai lavoratori e alle loro famiglie. Al tempo stesso manifesto la nostra disponibilità a supportare tutte le azioni che le istituzioni locali possono mettere in campo per cercare di fermare questa vera e propria ecatombe occupazionale. In particolare rispetto all’iniziativa che già stanno portando avanti le sigle sindacali e il sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi”.

“Occorre che tutte le forze sociali, istituzionali e sindacali si uniscano in questa battaglia per la sopravvivenza del Basso Lazio e che facciano azione di pressione sul Ministero delle imprese e del made in Italy affinché metta in campo gli strumenti a disposizione nei riguardi della multinazionale dell’automotive”.

“Oltre a questo – conclude Sacco – c’è bisogno di ripensare l’intero sistema produttivo del Lazio Meridionale, cercando di sfruttare le misure che sono al momento disponibili attraverso la Regione Lazio, partendo da quello che è il vero tallone d’Achille del territorio, ossia la mancanza di infrastrutture, soprattutto di quelle legate all’industria della logistica, altrimenti sarà difficile far recuperare competitività alla nostra terra”.

