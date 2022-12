“LIBRO BIANCO” sulla sanità in provincia di Frosinone: giovedì 15 Dicembre la presentazione

Lunghe liste di attesa, insufficiente integrazione socio-sanitaria, esclusione dei cittadini dalle scelte sulle politiche da attuare e le priorità da assegnare, incertezza sul destino delle strutture sanitarie più vicine alla comunità: la sanità pubblica nella provincia di Frosinone soffre dei mali che attanagliano tutta la sanità italiana, vittima di visioni politiche che favoriscono la sanità privata e perciò vengono meno a un preciso obbligo costituzionale: quello a cui si è riferito recentemente il presidente Mattarella ricordando che “gli stessi diritti fondamentali della persona sono strettamente legati alle capacità e all’universalità del diritto alla salute”.

FRANCO BRUGNOLA, uno dei più importanti e noti esperti italiani di politiche sanitarie e intransigente difensore del sistema sanitario pubblico nazionale, ha appena pubblicato un “LIBRO BIANCO” sulla sanità in provincia di Frosinone, che è nello stesso tempo una documentatissima e spietata denuncia di ciò che non funziona e una dettagliata indicazione delle urgenze da affrontare e delle buone pratiche da adottare per SUPERARLE con successo.

Il LIBRO BIANCO, per iniziativa della CGIL e della UIL territoriali, verrà presentato e discusso GIOVEDI 15 DICEMBRE alle ore 16 nella sala delle conferenze della BIBLIOTECA COMUNALE DI ALATRI.

Dopo il saluto di GIOVANNI GIOIA, segretario generale della CGIL di Latina e Frosinone, e di ANITA TARQUINI, segretaria generale della UIL di Frosinone, FRANCO BRUGNOLA illustrerà il suo rapporto. Interverranno, con contributi di approfondimento, ANNA RITA PELOROSSI, consigliera comunale di Alatri, sull’assistenza ospedaliera e GIULIO ROSSI, già funzionario ASL, sull’assistenza territoriale.

Sono previsti interventi del pubblico partecipante, prima delle conclusioni di FRANCO BRUGNOLA.

CGIL e UIL territoriali

