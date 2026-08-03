Libri di testo gratis a Veroli: domande aperte fino al 1° settembre

VEROLI – Il Comune di Veroli ha aperto i termini per la presentazione delle domande per ottenere la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dei sussidi didattici digitali e dei notebook destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2026-2027.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie con un ISEE non superiore a 15.493,71 euro, residenti nel Comune di Veroli, con figli iscritti alle scuole secondarie statali o paritarie.

Per accedere al contributo è necessario presentare la documentazione richiesta, tra cui l’attestazione ISEE in corso di validità, l’autocertificazione relativa alla residenza e alla frequenza scolastica, un documento di identità del richiedente e la documentazione fiscale delle spese sostenute. Saranno accettate esclusivamente fatture elettroniche.

Le domande potranno essere inviate entro il 1° settembre tramite e-mail all’indirizzo del Comune oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo.

L’amministrazione invita le famiglie interessate a rispettare la scadenza per non perdere un’importante opportunità di sostegno economico in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.