Libero Mazzaroppi: “Puntare sulle energie rinnovabili, sfruttando le opportunità del Pnrr”

Mai come in questo momento storico, il dibattito sulle energie rinnovabili e sull’autonomia energetica appare come non più rinviabile. Gli aumenti delle bollette da un lato, la necessità di tutelare l’ambiente dall’altro, rendono necessario un piano per innovare questo settore. La politica e le istituzioni giocano quindi un ruolo determinante. Il programma del nostro candidato alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha previsto per questo un progetto rivoluzionario ma assolutamente concretizzabile. “100 Comunità in 100 comuni”: il progetto bandiera di una Regione che punta sulle energie rinnovabili.

Ci sono 88 milioni di risorse del PNRR disponibili per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo. È una possibilità concreta per le piccoli PMI, amministrazioni, persone ed enti di aggregarsi per produrre energia rinnovabile.

“Comunità energetica significa risparmio rinnovabile – ha detto Libero Mazzaroppi, candidato al Consiglio regionale del Lazio nella lista del Partito Democratico – In un momento in cui il prezzo dell’energia è diventato insostenibile per le famiglie, la Regione pensa al futuro. Ha già pubblicato un bando che mette a disposizione dei fondi per gli studi di fattibilità.

Questo rappresenta un importante passo in avanti verso il progresso ed il rispetto ambientale. Molto è stato fatto, ora bisogna incentivare ulteriormente l’installazione degli impianti solari sulle scuole e sugli edifici pubblici, favorire i gruppi di autoconsumo che sono un esempio di decentralizzazione, di condivisione, di protagonismo dei territori.

L’obiettivo è garantire almeno una comunità energetica in ciascuno dei 378 comuni laziali. Vinciamo questa sfida!”.

