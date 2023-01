Libero Mazzaroppi: “La protezione civile è una risorsa da valorizzare. Il lavoro dei volontari è essenziale, ma servono più certezze”

Le immagini dei danni causati dal maltempo di queste ore a Valmontone, così come in altri comuni anche del nostro territorio provinciale, mettono di nuovo in primo piano la questione della gestione delle emergenze: le amministrazioni comunali spesso si trovano a fronteggiare delle situazioni difficili, con il prezioso e insostituibile supporto dei volontari della protezione civile. Per questo è necessario ripensare questa struttura, in modo da potenziarla e renderla ancora più efficiente.

“Le situazioni emergenziali che si ripetono con troppa frequenza, la mia professione, l’esperienza maturata in questi anni nell’attività amministrativa e nella funzione da Sindaco, mi fanno fare una seria riflessione in merito alla protezione civile” – ha spiegato Libero Mazzaroppi, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista del Partito Democratico.

“Il supporto dei volontari è un fatto essenziale e, forse, il più grande gesto di nobiltà d’animo e disponibilità verso il prossimo che una persona possa fare. Sappiamo quello che è stato fatto, specie nei tempi terribili di pandemia da covid, dalle donne e dagli uomini che hanno donato e messo a disposizione della causa tutto loro stessi; lo hanno fatto sottoforma di grande generosità e soprattutto gratuitamente.

Per questo la nuova Regione deve cambiare l’approccio con questa realtà. Più dinamismo, più certezze, più professione.

I sindaci non devono rimanere in balia e vittime del puntuale sms del dipartimento della Protezione Civile che ricevono quando vi sono situazioni avverse che mettono in pericolo la cittadinanza.

Devono invece sapere, in caso di emergenza, di poter contare su un assetto e una struttura che va ben oltre la generosità dei volontari. Quindi personale specializzato dislocato sulle aree più esposte e soprattutto messo a disposizione delle comunità che ne hanno bisogno.

Questo è uno sforzo di civiltà urgente e utile a tutti, soprattutto alla sicurezza e alla serenità della popolazione e del territorio.

Il mio impegno in Regione sarà indirizzato anche su questo”.

COMUNICATO STAMPA