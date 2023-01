Libero Mazzaroppi e il Reddito di Formazione: “Uno strumento per guardare al futuro con più ottimismo e fiducia”

Politiche attive del lavoro, attività di formazione, un contrasto continuo alle forme di sfruttamento ed opacità. La Regione che il candidato presidente Alessio D’Amato vuole disegnare pensa a tutti questi temi, racchiusi in uno dei cinque punti fondamentali del suo progetto, quello in cui si parla della dignità per chi cerca lavoro. Per questo il programma prevede l’introduzione, prima in via sperimentale e poi strutturale, del “Reddito del cittadino in formazione”. È un’indennità mensile di 800 euro a chi partecipa a corsi di formazione: uno strumento destinato a disoccupati giovani e adulti, a ragazzi che ancora devono immettersi nel mondo del lavoro, a donne con figli a carico in cerca di ricollocazione, a persone in condizione di temporanea difficoltà, a lavoratori e lavoratrici alle prese con la crisi.

Libero Mazzaroppi, candidato al consiglio regionale del Lazio con la lista del Partito Democratico, valuta questo strumento come “Un progetto di dignità, un punto programmatico assolutamente innovativo. Permette a quanti dovranno affrontare un futuro apparentemente difficile, di guardare avanti con maggiore ottimismo e fiducia.

È un’ottima idea, unirà e non creerà più sgretolamento tra giovani, mondo del lavoro e sindacati, favorirà invece il dialogo tra le parti sociali. I percorsi di formazione, coniugati con il sostegno al reddito, incentiveranno la creatività, aiuteranno l’efficienza e la competitività del settore. Una grande e nuova visione progressista in un settore che è fattore di crescita e bene comune”.

