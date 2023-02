Libero Mazzaroppi e il programma sullo sport: “Valori sani, un settore che va aiutato con buoni e impianti”

In questi anni la Regione ha fatto tanto per aiutare il mondo dello sport, che incarna quei valori sani e genuini che devono accompagnare la crescita dei giovani.

Dal 2019 ha garantito, con specifici “Buoni Sport”, l’accesso alla pratica sportiva a quasi 11 mila famiglie del Lazio. Nel programma di Alessio D’Amato e quindi di tutto il centrosinistra, c’è la volontà di ripetere questa esperienza, in modo da permettere a giovani, anziani, persone con disabilità di fruire dei servizi offerti dalle realtà associative regolarmente iscritte nei registri regionali e nazionali.

“E’ uno dei punti del programma che ho più a cuore – ha detto Libero Mazzaroppi, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista del Pd – perché lo sport deve fare parte della vita dei nostri ragazzi e accompagnarli nel loro percorso di crescita. Lo spirito di squadra, l’abnegazione, il sacrificio, la sana competizione: sono tutti valori positivi insiti negli sportivi. Valori da promuovere. Per questo l’idea di riproporre i “buoni sport” è assolutamente lodevole”.

Ma anche sull’impiantisca il programma prevede di migliorare e riqualificare le infrastrutture esistenti con contributi regionali a fondo perduto per l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza degli impianti, proseguendo l’impegno di questi anni.

“Il mio impegno in questo senso affonda le radici nel passato. Fin da quando ero assessore ho lavorato al progetto per dotare la mia città di un palazzetto dello sport, un luogo in cui i ragazzi e le associazioni possano allenarsi ma anche disputare campionati. Un progetto che finalmente si sta per concretizzare: a breve inaugureremo il nostro PalaAquino. Vogliamo che avvenga lo stesso in tutto il nostro territorio: con il “Piano per l’impiantistica” puntiamo a fare proprio questo, con un occhio sempre rivolto alla sostenibilità ambientale”

COMUNICATO STAMPA