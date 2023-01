Libero Mazzaroppi, candidato del Pd al Consiglio Regionale del Lazio: domenica l’inaugurazione del comitato

Cinque punti su cui focalizzare l’impegno e gli sforzi, cinque obiettivi da centrare per migliorare ulteriormente una regione che già, negli ultimi 10 anni, si è trasformata. In meglio.

“Il programma presentato dal nostro candidato alla carica di governatore, Alessio D’Amato, è concreto, attento all’innovazione e all’ambiente, punta sui giovani e tende una mano a chi è in difficoltà. Pensa ad un futuro sostenibile, scommette sulle nuove generazioni, dimostra attenzione per chi soffre, sostiene chi deve essere reinserito nel mondo del lavoro”, queste le parole di Libero Mazzaroppi, candidato alla carica di consigliere regionale del Lazio nella lista del Partito Democratico.

“Alessio D’amato è la persona giusta per concretizzare tutto questo, per una regione che offra ancora più servizi, sulla scia di quello che già è stato fatto da Nicola Zingaretti. Ha dimostrato sul campo, in un momento difficile per il nostro territorio e per il mondo intero, di avere le capacità e la voglia per mettersi a disposizione della collettività. Lo ha fatto con determinazione, preparazione, coraggio.

Il suo programma è in perfetta linea con quello che noi, amministratori di lungo corso, chiediamo. Sono sicuro di poter dare il mio contributo, di poter mettere a disposizione il mio bagaglio di esperienze amministrative, per poter concretizzare questi progetti. La buona amministrazione, le competenze acquisite come amministratore, nella mia città ma anche nell’Unione dei comuni che ho guidato quasi per 10 anni, la passione per la politica, l’esigenza urgente di mettermi a disposizione della gente: porto con me tutto questo nella nuova avventura in cui mi sono imbarcato.

Avrò modo in queste settimane di illustrarvi nel dettaglio ogni singolo punto del programma, che sono certo incontrerà apprezzamento e condivisione. Per continuare ad andare avanti insieme”.

Domenica ci sarà l’inaugurazione del comitato elettorale di Mazzaroppi, ad Aquino, in Piazza San Tommaso, alle 17. Interverranno, tra gli altri, il deputato Matteo Orfini, le consigliere regionali Sara Battisti e Barbara Di Rollo. “Taglieremo il nastro del locale in cui lavoreremo ad idee e progetti per migliorare i servizi della nostra regione. Un luogo aperto a tutti, un ambiente di condivisione e dibattito. Un posto dove chiunque potrà trovarmi a disposizione per ascoltare problemi o proposte. Esattamente come il mio ufficio nel Comune di Aquino in questi anni, con la porta sempre spalancata”.

