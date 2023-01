Libero Mazzaroppi, candidato al Consiglio regionale del Lazio, inaugura il comitato elettorale: “Grazie a chi mi sta sostenendo, siete la mia forza!”

Sorrisi, fiducia ed emozione. L’inaugurazione del comitato elettorale di Libero Mazzaroppi, ad Aquino, è stato il momento dell’abbraccio tra il candidato ed i suoi sostenitori: i suoi cittadini, che lo amano e che gli hanno consentito di essere sindaco per 10 anni, i compagni di viaggio del Partito Democratico, gli amministratori che lo stanno sostenendo, gli amici arrivati dagli altri comuni per supportare il suo progetto. Un momento di incontro e di ascolto: opinioni, idee, suggerimenti. Si è parlato della sua esperienza amministrativa, del lavoro svolto in questi anni come primo cittadino del suo comune e come Presidente dell’Unione Cinquecittà, sono state elencate le motivazioni che lo hanno portato a raccogliere questa nuova sfida, quella delle regionali: “Voglio portare il bagaglio di esperienze e di lavoro quotidiano svolto come amministratore anche fuori dal nostro territorio, fino in Regione – ha detto Libero Mazzaroppi – Un ente che in questi 10 anni ci è stato vicino, che ha saputo raccogliere le istanze che arrivavano dai comuni, compreso il nostro, che ha capito quali fossero le esigenze dei cittadini. Molto è stato fatto, ancora di più si potrà fare per migliorare i servizi da offrire. L’affetto della gente oggi mi ha commosso, la presenza di tanti amici del Partito Democratico, dei sindaci, degli altri amministratori, mi ha convinto del fatto che, insieme, possiamo fare tanto. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, quella del Pd, una squadra meravigliosa con la quale ora posso camminare fianco a fianco. Lo faccio con lealtà, con passione politica, con coerenza”.

All’inaugurazione erano presenti tanti esponenti del Pd, a cominciare dal segretario provinciale Luca Fantini, che ha ringraziato Mazzaroppi per la scelta di candidarsi con la lista del Pd: “La sua candidatura ci ha aiutato a costruire una lista fortissima, la più forte di tutta la provincia di Frosinone”. Anche il deputato Matteo Orfini ha voluto portare il proprio sostegno, parlando di Mazzaroppi come di “un amministratore straordinario che ha fatto tanto per i comuni di questa parte della provincia di Frosinone”.

La consigliera regionale Barbara Di Rollo ha sottolineato come l’abbraccio della gente, anche stavolta, come nelle scorse campagne elettorali, dimostra la vicinanza dei cittadini, che stanno chiedendo in questo modo a Mazzaroppi di esportare il suo modo di amministrare anche in Regione.

Emozione anche dalle parole di Sara Battisti, consigliera uscente e candidata anch’essa nella lista del Pd: “Abbiamo chiesto ad un sindaco attento di partecipare a questa sfida. Libero è stato un amministratore capace e un punto di riferimento per tanti amministratori del nostro territorio, non potevamo fare scelta migliore. Questa coalizione deve proseguire questa avventura. Io sarò al tuo fianco come sempre e tu sarai al mio fianco come sempre”.

Francesco De Angelis, anima ed ispiratore della corrente Pensare Democratico, ha usato parole di stima ed apprezzamento: “Perché Libero Mazzaroppi? È il giusto riconoscimento ad un grande amministratore, ad una persona seria, onesta e credibile che ha dato prova di buon governo, per Aquino ma anche per l’Unione Cinquecittà. Andiamo a vincere con Libero, con Sara e con il Partito democratico!”

