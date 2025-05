Liberi dal bisogno: il senso del lavoro secondo Che Guevara

Di Augusto D’Ambrogio – “L’uomo realizza pienamente la propria piena condizione umana quando produce senza la costrizione della necessità fisica di vendersi come merce.”

— Ernesto Che Guevara.

In un mondo in cui il lavoro è spesso sinonimo di sopravvivenza più che di realizzazione, le parole di Che Guevara risuonano con forza rivoluzionaria. Questa citazione non è solo una critica al capitalismo, ma una visione profonda della libertà umana. Lavorare non dovrebbe significare vendere sé stessi, ma esprimere ciò che siamo. Eppure, nella società contemporanea, quanto di ciò che facciamo è frutto di scelta e quanto è dettato dalla necessità?

Il significato della citazione

Che Guevara non parla solo del lavoro come mezzo di sostentamento, ma della condizione umana nella sua interezza. Quando l’uomo crea, lavora, produce — senza essere spinto dalla necessità materiale — allora si esprime liberamente, pienamente. “Vendere sé stessi come merce” è il simbolo dell’alienazione, di un’esistenza che piega l’identità individuale al valore di mercato. Non si tratta solo di economia: è questione di dignità.

Il lavoro oggi: libertà o necessità?

Nel sistema attuale, la maggior parte delle persone lavora per vivere, non per esprimersi. Contratti precari, ritmi sempre più serrati, perdita del senso del lavoro stesso: tutto ciò ha reso normale l’alienazione che Che denunciava. L’essere umano si definisce spesso attraverso il lavoro, ma cosa succede quando questo lavoro è frutto di necessità e non di scelta? La libertà produttiva che Guevara auspica resta un privilegio per pochi.

Verso una visione alternativa

La sfida è ripensare il lavoro. Promuovere modelli in cui la dignità e la creatività vengano prima del profitto. Dove il tempo liberato non è ozio, ma possibilità. Dove produrre non è obbedire a una necessità, ma partecipare consapevolmente alla vita collettiva. È una visione utopica? Forse. Ma senza utopia, nessuna trasformazione è possibile.

Correlati