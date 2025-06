LiberAnagni: “Ospedale ex Polveriera: si può, si deve”

Il gruppo consiliare LiberAnagni informa la cittadinanza che nei giorni scorsi sono state inviate alla Regione Lazio e a numerose fondazioni sanitarie italiane – tra cui il Policlinico Gemelli, il Sant’Andrea, il Policlinico Tor Vergata, il San Camillo Forlanini, l’Umberto I, l’Ospedale Bambino Gesù e altri – lettere ufficiali per segnalare l’opportunità di presentare un progetto per la realizzazione di un nuovo ospedale nell’area dell’ex Polveriera militare di Anagni, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione Comunale n. 5/2024.

Ricordiamo che la deliberazione, approvata all’unanimità lo scorso anno, nasceva da una mozione consiliare presentata da questo gruppo per sollecitare l’Amministrazione a intraprendere tutti i passi necessari per favorire la realizzazione di un ospedale nell’area nord della Ciociaria, indicando l’area dell’ex Polveriera come sito preferenziale.

Alle comunicazioni sono stati allegate foto dell’area, l’inquadramento urbanistico, la delibera comunale approvata e alcuni elaborati qualitativi preliminari.

È in programma una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio l’iniziativa e condividere pubblicamente i prossimi sviluppi. La data dell’evento sarà comunicata con apposito avviso.

In un’ottica di trasparenza e partecipazione, rendiamo già da ora disponibili alla cittadinanza alcuni materiali illustrativi inviati