LiberAnagni, ex polveriera: archiviato il fotovoltaico. Una vittoria per Anagni contro le speculazioni. Ora ospedale”

Con la recente e definitiva archiviazione degli atti, si chiude finalmente il capitolo del progetto scellerato che prevedeva un impianto fotovoltaico da 130 ettari nell’area dell’Ex Polveriera. Una parola fine che mette in salvo il territorio da una visione che non abbiamo mai condiviso.

Il progetto era stato fortemente caldeggiato dall’Amministrazione Natalia, che per farlo approvare era arrivata persino a presentare in Consiglio Comunale un “masterplan” ingannevole, in cui si annunciava un ospedale che tuttavia non trovava riscontro negli atti ufficiali. Un’operazione di cui avevamo immediatamente denunciato le criticità: l’assenza di un reale interesse pubblico, il sacrificio di uno dei polmoni verdi della città a favore del profitto privato e l’erroneo ricorso all’istituto del partenariato pubblico-privato.

Questo epilogo conferma quanto sosteniamo da sempre: l’intera operazione non mirava al bene della comunità, ma poggiava su logiche di stretta convenienza privata, crollate non appena è stato necessario confrontarsi con la trasparenza e la parità di trattamento.

Questa è una vittoria per la città. È la prova che quel masterplan non era un grande piano per Anagni, ma una speculazione per pochi.

Ora non c’è più tempo da perdere: bisogna tornare a parlare con forza della realizzazione di un Ospedale in quel sito. È una necessità prioritaria che abbiamo già fatto inserire, su nostra proposta, nelle missioni del Comune di Anagni per il prossimo triennio. L’interesse privato non deve dettare l’agenda amministrativa; la salute dei cittadini, invece, non può più aspettare.

LiberAnagni – Coalizione Civica