LiberAnagni – ASSEMBLEA PUBBLICA CONTRO IL BIODIGESTORE

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 16:30, la cittadinanza di Anagni è invitata a riunirsi presso il Parco della Rimembranza per un’assemblea pubblica contro il progetto di biodigestore da 84000 tonnellate che grava sulla nostra città.

Dopo aver promesso di opporsi a quell’impianto, l’Amministrazione comunale ha scelto di voltare le spalle agli anagnini. Con una decisione presa nel silenzio, il Sindaco ha depositato la rinuncia al ricorso contro il biodigestore dinanzi al TAR Lazio il 23 gennaio 2026, un atto gravissimo che vanifica un’azione legale costata alla collettività ben 30.000 euro. Il procedimento nasceva da una delibera di iniziativa popolare proposta con le firme dei cittadini e votata all’unanimità da Consiglieri Comunali che ancora oggi siedono in quell’assise in maggioranza.

Durante la campagna del 2023, ogni candidato aveva promesso di fermare l’impianto che minaccia il territorio dal 2017. Oggi, invece, assistiamo alla nascita di una maggioranza unificata che preferisce favorire un mega-impianto che per l’80% resta in mano a soggetti privati. La scusa del “controllo pubblico” tramite la Saf s.p.a. è smentita dai fatti: la società pubblica detiene appena il 20% delle quote, lasciando il potere decisionale effettivo nelle mani dei privati. Non è accettabile che il mandato elettorale venga calpestato in favore di interessi speculativi.

Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di confronto. In questa sede verrà ripercorsa la storia dell’impianto, verranno spiegate le problematiche tecniche e illustrato il percorso di opposizione attuale, dando ampio spazio agli interventi dei cittadini.

È giunto il momento di chiedere conto delle scelte di un’Amministrazione che da quasi tre anni smentisce ogni impegno preso con la città..

Contro le finte promesse elettorali. Contro il trasformismo politico. Contro il Biodigestore.