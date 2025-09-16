lI pilota del M.C. Franco Mancini vince il titolo nella Lightwin

L’anno scorso il campionato di Domenico Paniccia era iniziato, con una brutta scivolata a Vallelunga, che lo aveva bloccato per tutto l’anno. Quest’anno però Paniccia, con la tenacia che lo caratterizza, si è ripreso tutto e con gli interessi. La vittoria di domenica scorsa, non è stata altro che l’apice di una intera stagione disputata, all’insegna di mente e polso. Paniccia è stato bravo a forzare (anche oltre il limite) quando ce n’è stato bisogno, ma nello stesso tempo ha avuto la prontezza di capire quando era il momento restare più calmi. Paniccia su cinque gare disputate, ne ha vinte quattro (giungendo secondo nell’altra) e con una gara di anticipo si è laureato campione italiano nella classe Lightwin in sella alla sua Ducati, che egli stesso cura. Il pilota del M.C. Franco Mancini 2000, nonostante avesse un vantaggio di ben ventisei punti da amministrare, a Magione ha voluto comunque ribadire chi era il più forte, conquistando pole e gara, lasciando agli avversari (agguerriti) solo le briciole. Domenico, dopo i dovuti festeggiamenti ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato, ad iniziare dagli sponsor che lo hanno sostenuto nel corso della stagione, i tifosi che hanno sempre seguito le sue gare. Il Presidente del M.C. Franco Mancini, a nome di tutti i soci, ci ha tenuto a formulare a Paniccia le congratulazioni, aggiungendo:”che se per qualcuno questo risultato può sembrare strano, per il M.C. Franco Mancini è un risultato assolutamente in linea con le qualità di questo pilota. Paniccia è stato sempre un pilota molto performante, solo che a volte, non tutto gira per il verso giusto”. Archiviata la pratica 2025, ora per Paniccia, si profila un momento di riflessione per iniziare a pensare alla stagione 2026.

Correlati