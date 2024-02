L’I.C. Broccostella, una scuola in Europa

Nuova importante attestazione della grande qualità del lavoro svolto dall’Istituto Comprensivo Evan Gorga di Broccostella, nell’ambito dell’ eTwinning, la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole: sono iscritti infatti a eTwinning più di 1 milione di insegnanti, di cui oltre 110.000 in Italia.

Ma che cos’è eTwinning? Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027, eTwinning si realizza ,attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità delle tecnologie online. In questo ambito la nostra scuola, con la Docente Mancini Caterina, ha ricevuto, insieme alla sola Pontecorvo per la provincia di Frosinone e tra le poche del Lazio – quasi tutte a Roma – il Certificato di Qualità Nazionale (National Quality Label, NQL) e il Certificato di Qualità Europeo (European Quality Label, EQL). L’elenco completo delle scuole italiane certificate potete trovarlo al seguente link:

Nella comunicazione arrivata a scuola per annunciare questi riconoscimenti, si legge:“I dati italiani sono molto positivi e confermano nettamente l’ottimo livello nell’uso delle tecnologie raggiunto dai docenti che impegnandosi nella progettazione eTwinning impegnano se stessi e le loro studentesse e i loro studenti in attività che migliorano le competenze linguistiche, digitali, sociali e civiche”. Soddisfazione della Dirigente dott.ssa Anita Monti per la quale la piattaforma eTwinning rappresenta il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

Comunicato stampa