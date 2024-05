L’Europa dei territori torna in Ciociaria

L’Europa dei territori, il tour del candidato della Lega alle Europee Mario Abbruzzese torna in provincia di Frosinone dopo aver fatto tappa in provincia di Roma ed aver raccolto gli ennesimi successi di pubblico di questa campagna elettorale. Oggi mercoledì 22 maggio, alle ore 18 l’appuntamento è alla Gelateria Meringo dove ad accogliere Abbruzzese ci saranno, Luca D’Arpino responsabile provinciale Lega, l’on. Nicola Ottaviani i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. Poi alle 19 sarà la volta di Torrice dove a fare gli onori di casa ci sarà il Sindaco Alfonso Santangeli. “Tengo a sottolineare – ha detto Mario Abbruzzese – l’importanza della vicinanza dell’Europa ai territori, in particolare per quanto riguarda la difesa del Made in Italy e dell’agricoltura. È fondamentale promuovere politiche che tutelino e valorizzino le produzioni agricole italiane, che vantano una lunga tradizione di eccellenza e qualità. La vicinanza e l’ascolto delle esigenze dei territori e delle produzioni agricole locali sono fondamentali per garantire la prosperità e la sostenibilità del settore.

Mi impegno a difendere la ricchezza e l’autenticità del Made in Italy, non solo a livello locale, ma anche a livello europeo, per promuovere un futuro in cui le tradizioni agricole italiane possano continuare a fiorire in un contesto economico sostenibile e proteggere la biodiversità e le pratiche agricole tradizionali”.

COMUNICATO STAMPA