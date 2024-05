L’Europa dei territori spopola ancora in provincia di Viterbo e Roma

Una giornata ricca di incontri quella passata. Mario Abbruzzese e Cinzia Bonfrisco candidati del Lega alle elezioni Europea nella circoscrizione Italia Centrale hanno visitato Orte e Farnese in provincia di Viterbo. E poi hanno fatto tappa e Roma. Ad Orte i due candidati hanno aperto la loro sede elettorale. Il già presidente del Consiglio regionale si è poi recato a Montefiascone dove ha incontrato agricoltori e pastori della città. Dopo, di nuovo, in compagnia della Bonfrisco hanno lasciato un saluto, nel comune di Farnese, alla presentazione del libro “Farnese del Cuore” scritto dal Dottor Romolo Lucarelli!l. “Grazie dell’invito al Sindaco Dott. Giuseppe Ciucci, – ha detto Abbruzzese -l’Assessore alla Cultura Liana Nucci, il Prof. Vinicio Serino, il Dott. Sergio Guarino e l’amico Romualdo Danti”. A seguire Abbruzzese ha fatto tappa a Cerveteri con l’On Nicola Ottaviani e la candidata alle europee Luana Cartaginese per parlare del futuro del nostro continente! “Green deal, difesa dei confini, – ha detto ancora Abbruzzese – sviluppo agricolo, economico e infrastrutturale queste sono le tematiche chiave del nostro incontro. Grazie a Roberto Menasci per averci accolti con tanto calore”. In serata Abbruzzese, Bonfrisco e Ottaviani hanno poi incontro altri sostenitori a Roma. “La nostra candidatura si fonda sull’impegno a rappresentare voi, i cittadini, le famiglie, le imprese e gli agricoltori, e a lavorare per un’Europa che sia vicina alle vostre esigenze quotidiane. Mi impegno a essere una voce autentica delle vostre istanze e dei vostri interessi, e a lavorare instancabilmente per un futuro migliore per tutti no”.

COMUNICATO STAMPA