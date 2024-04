L’Europa dei territori arriva a Monte San Giovanni Campano

Oggi 26 aprile il tour l’Europa dei Territori di Mario Abbruzzese farà tappa a Monte San Giovanni Campano presso il ristorante Villa del Colle. A fare gli onori di casa, Lorella Biordi già Consigliere Comunale di Monte San Giovanni Campano, Raffaele Grossi Coordinatore locale della Lega, i dirigenti del carroccio Martina Raponi e Massimiliano Buttarazzi. Saranno ospiti dell’incontro anche il deputato Nicola Ottaviani, i consiglieri provinciali, Andrea Amata e Luca Zaccari, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli.

“Valorizzare i prodotti della nostra terra dev’essere la priorità, e su questo non è possibile venire meno”. Sulla questione è intransigente Mario Abbruzzese candidato della Lega Salvini Premier alle europee dell’8 e 9 giugno. “L’Ue lavora ancora senza una chiara idea degli impatti di green deal e Farm to Fork in agricoltura. Noi denunciamo il rischio di perdere quote di mercato in favore delle importazioni da Paesi terzi. Non possiamo più permetterci di lottare contro soglie e obbiettivi privi di base scientifica e pericolosi per la competitività del settore. L’obiettivo principale per tutti è quello di tutelare le eccellenze locali e dei singoli territori. Le direttive alle quali i nostri agricoltori devono sottostare, come tanti altri, rischiano di agevolare alcuni produttori a discapito dei rappresentanti del settore del Belpaese. Una competizione che non segue regole paritarie e che esporrebbe a gravi perdite i nostri lavoratori. Ci sono produzioni uniche che da sempre hanno caratterizzato il nostro Paese, ma ci sono anche tradizioni e realtà che affondano le radici in secoli di tradizione, non possono essere cancellati con un colpo di spugna dalla Comunità Europea. Per questo mi farò portavoce delle esigenze degli agricoltori, mantenendo alta l’attenzione sul comparto e sulle eccellenze dell’Italia”. Ha concluso Abbruzzese.

COMUNICATO STAMPA