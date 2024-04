L’Europa dei territori a Fiuggi. Abbruzzese: “Includere la città nelle ZLS”

“L’Europa dei territori”, il tour del candidato della Legaalle prossime elezioni europee Mario Abbruzzese, approderà oggi, venerdì 12 Aprile, alle ore 18.30 a Fiuggi presso il Bar del Corso. Saranno presenti il deputato Nicola Ottaviani, l’assessore regionale, Pasquale Ciacciarelli, i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari, il vicesindaco e assessore ai LL.PP di Fiuggi, Marco Fiorini, l’assessore e segretario della Lega Fiuggi, Quirino De Santis, l’Europarlamentare Cinzia Bonfrisco e il Capo Gruppo Lega in Regione Lazio, Laura Cartaginese, entrambe candidate per uno scranno a Bruxelles. “Nel panorama delle Zone Logistiche Speciali (ZLS) del Lazio,- ha dichiarato Mario Abbruzzese – che attualmente vedono la partecipazione di 29 comuni, compresi 5 della provincia di Frosinone, si evidenzia un’importante omissione: la città di Fiuggi. La mancata inclusione della città termale rappresenta una significativa perdita di opportunità per l’intera regione, limitando l’accesso a incentivi cruciali per lo sviluppo economico e infrastrutturale. Le ZLS offrono agevolazioni simili a quelle previste dalle Zone Economiche Speciali (ZES), inclusi incentivi fiscali e semplificazioni procedurali, che possono stimolare investimenti, creare posti di lavoro e favorire lo sviluppo sostenibile. La loro importanza nel promuovere la competitività territoriale e attrarre investimenti è indiscutibile. In questo momento cruciale, in cui sono in corso revisioni delle zone interessate dalle ZLS, è imperativo fare pressione affinché Fiuggi sia inclusa. L’aggiunta di Fiuggi alle Zone Logistiche Speciali non solo rafforzerebbe l’economia locale ma contribuirebbe significativamente al rilancio economico dell’intera area del Lazio meridionale. La nostra richiesta è chiara: chiediamo che le autorità competenti, in collaborazione con gli enti locali e regionali, riconoscano l’importanza strategica di includere Fiuggi nelle Zone Logistiche Speciali”.

COMUNCIATO STAMPA