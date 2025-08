Lettura per tutti: Sora unica vincitrice nel Lazio del bando “Città che legge 2024” – Sezione 3

Il Comune di Sora si conferma protagonista nel panorama culturale nazionale, risultando unico Comune del Lazio tra i 14 vincitori in tutta Italia nella Sezione 3 del bando “Città che legge 2024”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

Un nuovo importante riconoscimento dopo l’ottenimento del titolo di Città che legge 2024-2025, che testimonia la qualità delle strategie messe in campo dall’Amministrazione per valorizzare i programmi di crescita civile e inclusione sociale attraverso la lettura.

Il progetto premiato, dal titolo “Un incontro di libri. La lettura per tutti”, si è classificato tra le prime posizioni nazionali ottenendo il massimo finanziamento previsto di 30.000 euro. Un’iniziativa ambiziosa e innovativa, pensata per rendere la lettura accessibile, inclusiva e diffusa in ogni angolo della città.

Il progetto coinvolge un’ampia rete di 13 partner locali, tra enti pubblici, scuole, associazioni culturali e realtà sociali, tra cui:

AIPES

Associazione Il Faro ODV

Per la Gioventù di Sora APS

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Frosinone

Università Popolare di Sora APS

La Garderie Cooperativa Sociale ET (Asilo Nido Comunale)

Cartolibreria Sarra

Mondadori Bookstore

Libreria Universitas

Gli Istituti Comprensivi 1, 2 e 3 di Sora

Un programma ricco e articolato che comprende: Caffè letterari diffusi, fiere del libro, letture teatralizzate (con traduzione LIS), laboratori di scrittura creativa e biblioterapia, servizi di prestito librario ospedaliero e domiciliare, attività di lettura digitale, bookcrossing e molto altro, per un totale di 10 azioni progettuali in 12 mesi.

Particolare attenzione è dedicata all’inclusione: la lettura raggiungerà anziani, persone con disabilità, bambini, studenti, pazienti ospedalieri, stranieri e cittadini in condizioni di marginalità sociale, in collaborazione con educatori, psicologi, attori, musicisti e volontari.

Le attività si svolgeranno in tutta la città: biblioteca, scuole, parchi, centri sociali, ospedale, quartieri periferici e spazi pubblici, trasformando Sora in una vera e propria città della lettura.

Grande entusiasmo è espresso dalla Consigliera Comunale Manuela Cerqua: “In qualità di delegata a Museo, Biblioteca e Archivio Storico, ringrazio personalmente ogni persona, attività e struttura coinvolta. Questo è un progetto che ho costruito con cura, che mi ha impegnato profondamente insieme all’Ufficio Cultura. Non ho voluto arrendermi di fronte alla consapevolezza che i progetti vincitori sarebbero stati pochissimi: ci ho creduto e sperato dal primo momento, perché credo nella forza delle idee e nella possibilità, attraverso la lettura, di costruire una comunità più aperta, solidale e consapevole. Oggi questo risultato è un motivo di grande orgoglio per tutti noi. Desidero innanzitutto ringraziare il Sindaco Luca Di Stefano, che ha creduto si dall’inizio con me in questo progetto, dandomi fiducia e permettendomi di lavorare con libertà, condividendo con lui una visione. Un ringraziamento speciale va a tutto il Settore Cultura, dalla dirigente Valeria Nichilò, al funzionario responsabile Stefania Tersigni, e all’intero Ufficio con il quale abbiamo lavorato con serietà ed entusiasmo. Ringrazio anche le operatrici della Biblioteca che mi hanno sempre affiancato nelle attività proposte. Un plauso, infine, al Rotary Club di Frosinone e alle altre associazioni che hanno aderito per la sostenibilità futura del progetto attraverso la promozione del “Fondo per la Lettura” e azioni future di crowdfunding”.

“Essere l’unico Comune del Lazio tra i vincitori del bando nazionale è motivo di grandissimo orgoglio” – dichiara il Sindaco Luca Di Stefano – “Significa che Sora è oggi riconosciuta a livello nazionale come città dinamica, attenta alla cultura, all’inclusione e all’innovazione. Questo successo è il risultato di un lavoro corale, fatto di visione, competenza e impegno quotidiano da parte dell’Amministrazione, degli Uffici, delle Associazioni, delle altre istituzioni culturali, e, più in generale, di tutta la comunità. Ringrazio la consigliera Manuela Cerqua e l’Ufficio Cultura per la passione con cui hanno guidato questo progetto”.

Il progetto prenderà il via a settembre 2025 e si concluderà ad agosto 2026, lasciando in eredità importante alla città un nuovo modello di promozione culturale partecipata, inclusiva e sostenibile.