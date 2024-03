Lettera richiesta di candidatura gruppo consiliare “Per Isola” al sindaco Massimiliano Quadrini

Caro Sindaco Massimiliano Quadrini, i sottoscritti consiglieri comunali eletti con la lista Per Isola , in prossimità del termine del mandato elettorale ti ringraziano per il lavoro svolto e per la disponibilità come Sindaco e come persona. Molte sono state le azioni amministrative intraprese da questa maggioranza: I numerosi lavori pubblici come, per fare qualche esempio: le strade primarie come Via Roma e Via Napoli, altre sulle periferie, il rifacimento di tutti gli argini in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, il completamento ex scuola Garibaldi con trasferimento della sede INPS, il rifacimento ex asilo San Carlo con trasferimento Agenzia Frosinone Formazione, la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici, il campo sportivo, la bonifica e messa in sicurezza della Cava Ravanduolo, il completamento della passeggiata Lungo-Fibreno; la pianificazione degli spazi: l’area mercato di Pirandello con finanziamento e lavori in corso, l’area delle CRDM con l’acquisizione delle aree comuni i lavori ACEA in corso per rete idrica e fognate e le opere di urbanizzazione finanziate da ASI, la riqualificazione della zona di Lungo Fibreno Tremoletto con l’area attrezzata per sport all’aperto, l’aggiornamento del piano di Gestione Forestale per il bosco, il senso unico per il corso Roma che, seppur discusso e in corso di evoluzione, ha rappresentato la sopravvivenza per la nostra economia in seguito al COVID e successivamente il boom della nostra offerta turistico ricettiva; le politiche turistiche con l’apertura dei luoghi di interesse pubblici come la Galleria Pisani, la Cartiera Lefevbre, la Macchina Continua e privati come Villa Nota e Castello Boncompagni, le collaborazioni con Rete d’impresa Stay Isola, Discovery Ciociaria e successivamente la DMO Stay Ciociaria con le quali si è creato un circuito virtuoso che ha messo Isola Del Liri al centro della nostro territorio, il lancio del Brand Isola del Liri grazie alla comunicazione pressante sui social e la collaborazione con società di comunicazione che hanno portato la nostra città ad essere conosciuta in tutta Italia, fino ad essere candidata al Borgo dei Borghi; le politiche culturali messe in campo 365 giorni l’anno che hanno visto il nostro paese ospitare solo nell’ultimo anno circa 200 tra manifestazioni, concerti, mostre, master class, seminari, convegni; i grandi eventi come Liri Summer Festival, Crocifisso, Liri Blues Festival, Natale e Capodanno che ormai è diventato un altro fiore all’occhiello della proposta culturale di Isola del Liri; e ancora, per toccare sempre a titolo non esaustivo, altri settori: l’informatizzazione dei servizi SUE e SUAP, il potenziamento del sito internet, la linea di comunicazione per la promozione del nostro Comune, la partecipazione a bandi regionali con finanziamenti oggi in corso, la partecipazione al GAL con il finanziamento del progetto dei Glamping turistici e altri bandi che seguiranno, l’istituzione della Città Cardio-Protetta con l’installazione di 6 defibrillatori e la promozione di corsi e politiche di prevenzione, le iniziative di promozione per il commercio (come A Natale scegli isola) le politiche sociali, il rifacimento e il potenziamento dell’Asilo Nido, il sostegno alla ricostruzione della società sportiva e della squadra di calcio, la sistemazione della palestra pugilistica Franco Valente, il sostegno alla Accademia Musicale Isolana e alla Banda del Comune di Isola del Liri (altre eccellenze che ad oggi non hanno eguali in provincia), il gemellaggio con la città di Caledon che ad oggi ha portato contributi per le iniziative e investitori interessati alla nostra città, la risoluzione del problema degli USI Civici che non trovava luce da trent’anni, la convezione con la facoltà di Architettura dell’università di Roma 3 per lo studio del territorio e la stesura di un’agenda Urbana. Infine il depuratore, che rappresenta uno dei problemi più grandi per il nostro Comune: oggi dopo anni di lavoro, ha terminato l’iter autorizzativo per cui si può aprire la fase della realizzazione!! Si tratta solo di una lista parziale delle cose fatte, ma che rappresenta la realtà di una maggioranza, da te guidata che, sempre compatta e propositiva, ha avuto la capacità di stare quotidianamente in mezzo alla gente e di saper affrontare con caparbietà, coraggio e competenza ogni problema, dal più piccolo, al più grande. E’ per questi motivi, caro Sindaco, che i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Per Isola ti rinnovano la stima e la fiducia che ti sei meritato sul campo e ti chiedono di rimetterti a disposizione come Sindaco per le prossime amministrative, al fine di poter dare merito al lavoro svolto finora, ma soprattutto, per poterlo portare avanti! Isola del Liri, i consiglieri del gruppo “Per Isola con Massimiliano Quadrini”

