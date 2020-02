Let’s move, il Liceo si muove, 300 studenti del Liceo di Ceccano a studiare all’estero

230 studenti in stage linguistici con destinazione: Cadice, Edimburgo, Nizza e Londra. 80 studenti negli stage sportivi a Bardonecchia e Gallipoli, 40 studenti del coro si recheranno in scambio musicale a Turku in Finlandia, questi i numeri impressionanti di un anno scolastico ricco di esperienze, di emozioni e di incontri.

La mobilità studentesca internazionale, individuale e di classe è una tradizione che si consolida di anno in anno e che vede protagonisti i nostri studenti, le loro famiglie e la nostra scuola in movimento.

Scambio di idee, di abitudini, di punti di vista. Crescita umana e culturale che contamina un numero sempre crescente di studenti. Anche quest’anno, come ogni anno, sono tanti i progetti di mobilità di classe sotto forma di stage linguistico, sportivo e scambio musicale programmati da metà di febbraio fino alla fine di maggio

Ciò che spinge il Liceo di Ceccano a mettere in moto una imponente macchina organizzativa che coinvolge studenti e famiglie, professori e personale di segreteria è l’assoluto convincimento che tutte queste attività abbiano una importanza fondamentale per la crescita e l’apprendimento consapevole degli studenti.

I ragazzi delle classi prime si recheranno a Londra alloggiando in college e inizieranno il loro percorso di mobilità in uno stage storico e ben rodato ricco di attività culturali.

Gli studenti delle seconde linguistico sono già partiti per Cadice nel sud della Spagna e oltre le lezioni di lingua in una scuola certificata avranno l’opportunità di vivere in famiglia per sviluppare la loro capacità di adattamento e vivere la lingua in contesto, visiteranno i luoghi di maggior interesse artistico e paesaggistico.

Per le classi terze del linguistico il grande classico stage a Nizza, con soggiorno in famiglia e lezioni di lingua, gli studenti godranno di maggiore autonomia grazie alla scelta della città ricca di luoghi di interesse e alla facilità della mobilità cittadina, Essi visiteranno la regione con Cannes, Montecarlo e le fabbriche di profumi celebri della Costa Azzurra, passeggeranno sulla celebre Promenade.

Gli studenti delle quarte del linguistico, scientifico e scienze applicate avranno la fortuna di partecipare allo stage in famiglia ad Edimburgo, tra storia e leggenda, frequenteranno una scuola specializzata per migliorare il loro inglese.

Il Liceo di Ceccano ha la vocazione di essere luogo di incontro che si fa palestra per giovani menti che cercano di superare stereotipi sociali banali e dannosi. Il nostro liceo vuole fortemente caratterizzarsi come luogo aperto ed attivo che può fare molto per i suoi studenti, per permetterne la crescita armonica, offrendo la possibilità di muoversi

andando all’estero, vivendo esperienze in famiglia, frequentando corsi a scuola,

visitando luoghi di grande interesse. esercitando autonomia e autocontrollo. Gli studenti al loro rientro in classe saranno valutati anche per le competenze informali e diverse utili per formare dei cittadini del mondo responsabili, consapevoli e felici.