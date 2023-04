L’ESPERIENZA E-TWINNING. Il Comprensivo di Broccostella in Europa

Il Seminario bilaterale e-Twinning dal titolo ‘My first project with an e-Twinning ambassador’,si è tenuto a Danzica (Polonia) dal 30 marzo al 1° aprile 2023 presso l’hotel Dwór UphagenaArche Gdansk che ha ospitato i docenti selezionati. Tra questi, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Evan Gorga Broccostella , l’ins. Mancini Caterina docente di Inglese della scuola primaria. Ma cos’è e-Twinning? È la più grande comunità europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi a distanza tra scuole europee. Nata nel 2005, su iniziativa della Commissione Europea, e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027, e-Twinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti e i loro studenti, facendoli conoscere e collaborare in progetti didattici a distanza in modo semplice, veloce e sicuro e in più lingue, sfruttando le potenzialità del web. Al seminario hanno partecipato 40 insegnanti, 20 per ognuna delle due nazioni promotrici (Italia e Polonia), che hanno rappresentato tutti e quattro gli ordini di scuola, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, L’ obiettivo specifico di questa importante occasione di formazione è stato quello di promuovere la conoscenza della nuova piattaforma ESEP (European School Education Platform) e-Twinning, favorendo la creazione di progetti di collaborazione a distanza e in lingua inglese tra i due paesi europei, con la guida ed il supporto di Ambasciatori e-Twinning esperti nel campo del gemellaggio elettronico. Durante il seminario i docenti italiani e polacchi, divisi in quattro team a seconda dell’ordine scolastico di appartenenza e guidati ognuno da due ambasciatori (uno per ogni nazione partecipante), sono stati impegnati in un corso che si è sviluppato in due fasi: una presentazione generale del programma e-Twinning e una fase operativa che li ha visti impegnati (ognuno con i propridispositivi elettronici) a lavorare sulla piattaforma ESEP, per familiarizzare con essa ed iniziare l’implementazione dei quattro progetti proposti dagli ambasciatori, uno per ogni ordine di scuola. Il progetto in cui è coinvolta la scuola è: ‘The Idiom Mystery’, guidato dalle ambasciatrici Katarzyna Drabarek e Lia Molini; Il progetto è svolto nelle ore di lingua inglese e prevede anche momenti di collaborazione a distanza con le classi polacche. Per le scuole partecipanti, infatti, e-Twinning rappresenta una preziosa opportunità per incrementare i processi di internazionalizzazione e cittadinanza europea, nonché per lo sviluppo delle competenze-chiave, delle conoscenze e delle abilità necessarie per la realizzazione degli obiettivi specifici di ogni progetto, che vanno ad integrare ed arricchire il curriculum di tutte le persone coinvolte, docenti e studenti. Al termine del percorso, i docenti partecipanti ai progetti avranno la possibilità di candidarsi per l’e-Twinning National Quality Label che può schiudere le porte allo European QualityLabel . Altri passi verso una reale internazionalizzazione del nostro istituto sono stati compiuti con questa grande opportunità.

comunicato stampa