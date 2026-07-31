Lesioni personali aggravate: i Carabinieri eseguono un provvedimento di detenzione domiciliare

I militari della Stazione Carabinieri di Alatri hanno rintracciato e tratto in arresto un quarantaduenne, originario di Frosinone ma domiciliato ad Alatri, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria.
L’uomo, e già censito nelle banche dati delle Forze di Polizia, è stato destinatario di un’ordinanza per l’espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Frosinone.
Il provvedimento scaturisce da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate, fatto commesso nell’anno 2019 nel comune di Ceccano (FR). L’arrestato dovrà espiare una pena residua pari a 1 anno di reclusione.
Al termine delle previste formalità di rito, i Carabinieri operanti hanno condotto l’uomo presso il proprio domicilio di Alatri, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante in regime di detenzione domiciliare.
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