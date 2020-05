L’epidemia che ci ha rubato anche la capacità di cogliere odori e sapori

Per molti l’incubo è iniziato in maniera subdola, tanto inattesa da non far pensare al coronavirus: tanti pazienti che poi hanno scoperto di aver contratto SARS-CoV-2 hanno raccontato che all’improvviso, prima ancora di avere febbre, tosse o qualsiasi altro sintomo di Covid-19, hanno smesso di sentire gli odori e di percepire i sapori. Alcuni hanno spiegato che perfino una salsa piccante era diventata insapore come l’acqua, altri che non riuscivano a «fiutare» neppure aromi intensi e penetranti, dal profumo di cannella all’odore dei detersivi.

Conoscenze frammentarie

Un black-out sensoriale su cui per ora le conoscenze sono molto frammentarie: le prime segnalazioni risalgono a marzo, quando medici di diversi Paesi hanno iniziato a documentare il problema in pazienti Covid-19. Uno studio europeo su circa quattrocento casi, da lievi a moderati, ha riferito che nell’86-88 per cento dei pazienti c’erano alterazioni di olfatto e gusto, con una prevalenza maggiore nel sesso femminile. Il problema si era manifestato in otto casi su dieci pure fra chi non aveva sintomi nasali tipo raffreddore, nel 12 per cento dei pazienti inoltre era comparso prima di qualsiasi altro segno della malattia. In alcuni si poteva parlare di una vera e propria anosmia, la mancanza completa dell’olfatto, in altri c’era una riduzione; lo stesso per l’ageusia, il termine medico che indica la perdita del gusto, più o meno totale nei diversi casi.

Le prime conferme Anche altri studi hanno confermato il dato, seppure con percentuali diverse che dipendono in gran parte dal campione di malati analizzato, se per esempio include chi è ricoverato e quindi in condizioni mediamente più serie, chi è positivo al virus ma asintomatico oppure ancora chi ha solo manifestazioni blande. Resta il fatto che spesso SARS-CoV-2 «attacca» il naso. Perché? «Non è sorprendente che un virus che provoca sintomi respiratori induca una perdita, almeno temporanea, dell’olfatto: pensiamo per esempio a quel che avviene coi virus influenzali classici o quando prendiamo un raffreddore», risponde Caterina Dinnella del SensoryLab (DAGRI) dell’Università di Firenze.

Meccanismo sconosciuto «Per SARS-CoV-2 sembra accadere altrettanto, ma il meccanismo è sconosciuto: una delle ipotesi è che il virus utilizzi come porta preferenziale di accesso all’organismo proprio l’epitelio olfattivo (le cellule che tappezzano le cavità nasali, ndr), che quindi diventa sia la zona di ingresso dell’infezione, sia un’area dove le particelle virali si concentrano e quindi possono poi contribuire alla diffusione del contagio tramite starnuti e simili. Non è chiaro neppure come il virus danneggi l’olfatto, se con un’azione diretta sui recettori per gli odori che si trovano nel naso o se, dopo essere risalito lungo il nervo olfattivo, alteri la funzionalità delle zone cerebrali che decodificano i segnali sensoriali. Non sappiamo poi se il virus possa restare silente anche dopo la risoluzione dell’infezione (un po’ come succede con il virus Herpes simplex, il responsabile dell’herpes labiale, ndr) e quindi indurre una perdita sensoriale persistente».

Il recupero La ricerca sui quattrocento casi europei ha indicato un recupero completo nel 44 per cento dei pazienti nel giro di otto giorni, ma alcuni testimoniano un ritorno delle sensazioni solo parziale. «Con i virus del raffreddore o simili una volta terminati i sintomi respiratori l’olfatto torna, con SARS-CoV-2 non è così scontato e si registrano casi in cui l’anosmia non si è risolta dopo quindici giorni dalla risoluzione degli altri sintomi», aggiunge Sara Spinelli del SensoryLab dell’università di Firenze. «In molti la scomparsa dell’olfatto è solo breve e temporanea, in altri si mantiene più a lungo. La perdita del gusto sembra invece meno comune».

La perdita del sapore: danno diretto indiretto? Anche quel che succede alle papille gustative è ignoto ed Erminio Monteleone, presidente della Società Italiana di Scienze Sensoriali, osserva: «La percezione del sapore è multimodale, ovvero deriva da un mix di input che arrivano dall’olfatto, dal gusto e dal tatto, mentre abbiamo il cibo in bocca. Se manca l’odore del cibo la capacità di percepirne il sapore viene compromessa». In sostanza in qualche caso il gusto in realtà potrebbe non essere danneggiato direttamente dal virus, ma solo offuscato per via dei suoi effetti sull’olfatto; secondo Thomas Fincher, docente di biologia molecolare e cellulare dell’università del Colorado, la perdita del gusto sembra inoltre riguardare soprattutto il dolce e meno altri gusti, come il salato o l’amaro. Tutto questo potrebbe avere conseguenze sulle scelte alimentari dei pazienti, soprattutto se i sintomi diventassero permanenti. «Una modifica della percezione può influenzare il gradimento degli alimenti e anche quanto ne consumiamo: se Covid-19 provocasse conseguenze sensoriali a lungo termine ci potrebbe essere un’involuzione delle scelte alimentari, per esempio una tendenza a mangiare molto più dolce rispetto a prima», ipotizza Monteleone.

Segnali di allarme C’è parecchio da capire, insomma; intanto a metà aprile un’indagine dell’università di San Diego ha dimostrato che la comparsa improvvisa dei sintomi sensoriali, in assenza di altri segni di malattia, si associa a una probabilità dieci volte più alta di avere un’infezione da SARS-CoV-2 rispetto a un contagio da qualsiasi altro virus. Così, negli stessi giorni l’American Academy of Otolaringology, Head and Neck Surgery ha proposto che la perdita dell’olfatto e del gusto sia inserita fra i sintomi ufficiali di Covid-19 e suggerito, assieme agli otorinolaringoiatri inglesi, che chiunque manifesti il problema si metta in isolamento e faccia il tampone: «Anosmia e ageusia sono “bandierine rosse” che possono aiutarci a identificare alcuni dei contagiati privi di altri sintomi, ma comunque capaci di contribuire alla diffusione dell’infezione», ha specificato Claire Hopkins, presidente della British Rhinological Society. Ecco perché, di questi tempi, chiedersi se e quanto sentiamo odori e sapori non è affatto irrilevante.

Foto e fonte corriere.it