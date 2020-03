Lenola, Magnafico al vertice sul coronavirus con Prefetto, ASL e Sindaci della provincia di Latina

In attesa di conoscere nel dettaglio le misure di contenimento sanitario, valide per tutta Italia, con ogni probabilità previste e contenute in apposito decreto del presidente del Consiglio che sarà varato nelle prossime ore, dal vertice svoltosi ieri in Prefettura a Latina è emersa la constatazione che al momento, nella provincia pontina, non c’è nessun allarme generalizzato. Un solo caso, proveniente dalla Lombardia, in un’area – quella provinciale – che pertanto non è al momento sede di alcun focolaio e non ricade né in zona gialla e tantomeno in zona rossa.

Stesso discorso per Lenola, dove attualmente non risulta alcun caso di coronavirus. Sono le novità che il Sindaco di Lenola, Fernando Magnafico, ha potuto condividere ieri pomeriggio presso la sala Cambellotti della Prefettura nell’incontro a cui hanno partecipato i sindaci della Provincia, accanto al Prefetto, Maria Rosa Trio, al direttore generale della Asl, Giorgio Casati, al dirigente UOC Igiene e sanità pubblica dell’ASL, Amilcare Ruta e ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nell’occasione è stato ribadito che, sulla base del decreto-legge n.9 del 2 marzo 2020, restano valide le precauzioni indicate dal decalogo ministeriale, ribadendo il divieto di rivolgersi al Pronto Soccorso in caso di sintomatologia simil-influenzale e con il suggerimento di telefonare al medico di medicina generale, al numero verde 1500 o al 112.

Contestualmente, è stato chiarito che tutte le ordinanze contingibili ed urgenti adottate nei giorni scorsi dai Sindaci sono inefficaci, a seguito dell’art. 35 del decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020. Per tale ragione, anche nei Comuni che avessero previsto chiusura degli Istituti scolastici ne è stata prevista, già da oggi, la riapertura.

“In consonanza con quanto sostenuto dai vertici dell’Asl – ha sottolineato il sindaco di Lenola, Fernando Magnafico – confermiamo l’indicazione a rivolgersi e interagire direttamente con gli uffici del Sindaco per quanti raggiungano il borgo di Lenola provenienti da aree e regioni in cui si sono verificati casi di coronavirus. Da parte mia, in questa fase ho potuto registrare con soddisfazione lo spirito collaborativo di tanti lenolesi che si sono spostati e lo hanno tempestivamente comunicato al sottoscritto, dimostrando un notevole senso civico. La circostanza ha confermato, peraltro, la grande efficienza e la piena collaborazione con il dottor Ruta, con il quale abbiamo condiviso ogni singola decisione in merito ai cittadini rientrati in paese. Dunque avanti così, con attenzione e seguendo le giuste precauzioni, ma senza panico”, conclude Magnafico.

COMUNICATO STAMPA