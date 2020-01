Lenola (LT) – Storie minime della Bibbia: le donne di Dio. Corso biblico alla casa di spiritualità Santa Maria del Colle

Storie minime della Bibbia: le donne di Dio. Questo è il tema del quarto corso biblico offerto per il 2020 dalla Casa di spiritualità del santuario della Madonna del Colle a Lenola. Il Prof. Diacono Nazareno Pandozi, animatore dei week end biblici, farà emergere nella trama della storia della salvezza figure di donne che, con la loro presenza, offrono testimonianza di un Dio che ama nascondersi dietro i dettagli e agire tramite figure ai margini.

Ci sarà la memoria, di Tamar, la donna audace che sa mettere a rischio la propria reputazione, per non rendere vano il progetto di Dio, di Raab, la prostituta di Gerico, che accoglie le spie di Giosuè, di Rut, la straniera moabita, figlia di un popolo maledetto, di Betsabea, l’adultera e moglie di David; donne non certamente dalla “moralità rispecchiata”, ma che, nella logica di Dio, vengono scelte come affluenti che si riverseranno come acqua limpida nella grande fiumana delle generazioni che preparano la nascita del Messia, come ben sottolinea l’evangelista Matteo nella prima pagina del suo Vangelo.

Quattro donne che Dio solleva dal fango, dalla vergogna e dai rifiuti, per renderle madri felici (cfr Salmo 113, 7-9), e persino le antenate di Gesù, il Messia, le uniche quattro donne, a cui Dio ha riservato un posto e un nome (Yad waschem), che non verrà mai meno, un posto e un nome nella sua casa, per l’eternità (cfr Is 56,5).

Questi frammenti saranno al centro degli incontri biblici, come il portale di ingresso che introduce oltre la soglia, oltre il tempio, consentiranno di incontrare figlie, sorelle, madri, che una lettura vulgata ha relegato spesso con troppa sufficienza e, anche disinvoltura ai bordi della storia della salvezza.

17-19 Gennaio

Le donne antenate di Gesù, il Messia. Genealogia di Gesù Cristo

6 – 9 Febbraio

Le donne della tenda di Abramo: Agar la schiava egiziana, la donna della promessa divina

6 -8 Marzo

Le donne dell’Esodo: le madri della vita:

le levatrici, la figlia del Faraone, Miriam, la profetessa bambina

17-19 Aprile

Le donne del silenzio: la figlia di Iefte: la fanciulla immolata;

Rizpa, la madre dolente; la servetta ebrea, la missionaria

8-10 Maggio

Le donne, onore del popolo di Israele: Debora, Giaele, Giuditta

La partecipazione è libera e gratuita.

