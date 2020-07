Lenola, il saluto del Sindaco al Prefetto Trio: “Grazie per la sua vicinanza. Con Falco auspico medesima sintonia”

“Vorrei esprimere nel modo più sincero e forte il mio personale ringraziamento e quello dell’intera Amministrazione e della cittadinanza tutta di Lenola al prefetto di Latina uscente, Maria Rosa Trio, che oggi saluta ufficialmente il nostro capoluogo, destinata a Lecce. Durante tutto il suo incarico e, in modo speciale, nei mesi difficili del lockdown per il Covid-19, così come d’altra parte in occasione di ogni circostanza delicata per il nostro borgo, Trio è sempre stata vicina e presente, fornendo tutto il supporto e l’appoggio necessari a sopperire a carenze nelle questioni di ordine pubblico e per favorire il rispetto delle prescrizioni e della legalità. La mia e nostra gratitudine per lei resterà imperitura. Diamo il benvenuto al dottor Maurizio Falco: sono fiducioso che anche con lui, così com’è stato con Trio, le relazioni e le occasioni d’incontro e collaborazione che sperimenteremo nei prossimi mesi si svilupperanno con la medesima sintonia”: così il Sindaco di Lenola, Fernando Magnafico.

COMUNICATO STAMPA