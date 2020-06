Lenola, da lunedì via alla fase 3: chiude il Centro Operativo Comunale

Con la fine dell’‘emergenza coronavirus’ in senso stretto e l’avvio ufficiale – come da disposizioni governative e regionali – della cosiddetta ‘fase 3’, anche nel borgo di Lenola (LT) chiude i battenti oggi il Centro Operativo Comunale (COC), struttura che ha seguito e gestito, di concerto con il Sindaco, Fernando Magnafico, e con l’Amministrazione comunale tutta, le fasi più delicate, dolorose e difficili della pandemia da Covid-19.Con l’occasione della chiusura del COC, il Primo cittadino lenolese e il responsabile del servizio di Protezione Civile del borgo sud-pontino, Carlo Pietrosanto, tracciano nel videoclip disponibile e liberamente utilizzabile per finalità giornalistiche a questo link, un bilancio sintetico e un resoconto generale delle attività svolte e dell’impegno profuso a tutti i livelli per gestire l’emergenza e prestare supporto alla popolazione, sempre nell’ottica del servizio ai cittadini. Un modo per fare il punto e per ringraziare – come hanno fatto gli uomini della Protezione Civile comunale, donando oggi al Sindaco una targa-ricordo – tutti coloro che sono stati vicini alla comunità lenolese e si sono impegnati senza sosta per garantire sicurezza, sostegno, prevenzione e rispetto delle regole a tutela della salute e della tranquillità di ciascun abitante di Lenola.

comunicato stampa