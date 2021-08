Leggendario Jacobs, è medaglia d’oro nei 100 metri: campione olimpico

Impresa storica per Lamont Marcell Jacobs, per l’atletica italiana e per tutto lo sport azzurro. L’italo-americano è venuto direttamente dal Texas per riscrivere la storia dei 100 metri, e ci è riuscito in una due giorni indimenticabile in cui ha rinnovato per tre volte il record italiano e per due volte addirittura quello europeo. La medaglia è di color oro, e si fa quasi fatica a scriverlo, figurarsi ad immaginarlo. Il crono è ancora meno prevedibile. Dopo il 9” 94 di ieri e il 9” e 84 di stamattina, solo un fanatico avrebbe potuto pensare all’ennesimo miglioramento, qualche ora dopo. E invece così è stato. 9” e 80, record europeo, solo 22 centesimi peggio del record del mondo di tale Usain Bolt. Basta questo, non vorremmo aggiungere altro.Marcel Jacob si era qualificato per la finale dei 100 metri con il secondo miglior tempo assoluto con 9.84, record italiano ed europeo, dietro al cinese Su e allo statunitense Baker ex aequo in 9.83, tutti nella stessa semifinale.Sono passati in finale dalla prima semifinale lo statunitense Fred Kerley con 9.96 e il canadese Andre de Grasse con 9.98. Dalla seconda l’inglese Zharnel Hughes con il crono 9.98 e il nigeriano Enoch Adegoke con 10.00. Primo nella terza semifinale e miglior tempo assoluto del cinese Bingtian Su con 9.83 ex aequo con lo statunitense Ronnie Baker. L’azzurro delle Fiamme Oro Marcell Jacobs è terzo con il tempo di 9.84, seguito dal sudafricano Akani Simbine ripescato anche lui con il tempo di 9.90. Non entra in finale l’altro azzurro in gara, Filippo Tortu che ha corso in semifinale in 10.16, diciannovesimo tempo.

Fonte Leggo