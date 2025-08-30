LEGGE SEMPLIFICAZIONE URBANISTICA, CIACCIARELLI: «UNA NORMATIVA IMPORTANTE PER INNOVARE LO SVILUPPO DELLA PORTUALITÀ NEL LAZIO»

«Nell’ambito dell’approvazione della Legge di Semplificazione Urbanistica abbiamo provveduto ad introdurre, tra i vari interventi, anche importanti misure a sostegno dello sviluppo del sistema portuale laziale. Abbiamo ritenuto necessario, infatti, accompagnare l’ormai prossima approvazione del Piano dei Porti della Regione Lazio che vedrà la nascita di nuovi 7 approdi nei comuni di Latina, Terracina, Formia, Ponza, Montalto di Castro, Tarquinia e Ladispoli con la programmazione di nuovi interventi per la riqualificazione e lo sviluppo delle strutture esistenti. A tal fine abbiamo provveduto ad introdurre, nell’ambito delle opere portuali finanziabili, anche i punti di ormeggio adattati alle caratteristiche non solo litorali, ma anche lacuali e fluviali, garantendo così un pieno sostegno allo sviluppo della nautica da diporto nella sua interezza nel territorio del Lazio».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Il presente intervento, che si pone in una logica di sviluppo non solo del settore nautico, ma che di riflesso è volto a porre i presupposti per un maggiore interesse nella riqualificazione anche delle aree interne, inserisce nell’ambito di una importante programmazione che ad oggi si è già concretizzata nell’impegno di oltre 7 milioni di euro da inizio 2024 ad oggi quali contributi per il sostegno alle infrastrutture e messa in sicurezza delle aree portuali, per opere di riattamento, ristrutturazione, adeguamento e completamento dei porti del Lazio. Si conferma la volontà della Regione Lazio di porre un particolare interesse al settore portuale per garantire il consolidamento di tutti i presupposti atti all’affermazione della blue economy nel territorio regionale», conclude l’assessore Ciacciarelli.