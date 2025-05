LEGGE FAMIGLIA, RIGHINI: «INVESTIMENTO IMPORTANTE PER SOSTENERE PILASTRO DELLA NOSTRA COMUNITÀ»

«Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione in Giunta della nuova legge sulla Famiglia. Un provvedimento importante, frutto dell’ottimo lavoro svolto dall’assessore Baldassarre e della volontà politica del presidente Rocca, che si basa su un investimento concreto, pari a 12 milioni di euro in tre anni, che testimonia con forza quanto la Giunta regionale del Lazio, creda nella famiglia come pilastro insostituibile della nostra comunità. Non si tratta solo di una misura economica, ma di una scelta valoriale: investire nella famiglia significa sostenere il futuro del Lazio. Promuovere la natalità, aiutare i nuclei in difficoltà, favorire la coesione sociale vuol dire rafforzare le fondamenta del nostro tessuto sociale, generare sviluppo, costruire una regione più equa e solidale. La famiglia è una risorsa strategica su cui questa amministrazione ha deciso di puntare con decisione».È quanto dichiara l’assessore al Bilancio, alla Sovranità Alimentare e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

