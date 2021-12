Legge di stabilita’, Marcelli (M5S Lazio): ” con i miei ODG valorizziamo i territori della provincia di Frosinone e miglioriamo l’assistenza medica”

“Con i cinque Ordini del Giorno collegati alla Legge di Stabilità 2022 che ho presentato richiamo l’attenzione della Regione sul territorio della Provincia di Frosinone, con interventi di messa in sicurezza del fiume Liri e del ponte “V. Cristini”, con la valorizzazione del neo monumento naturale Rocca Sorella – Castello San Casto, l’istituzione del monumento naturale prato di Campoli e, infine, l’istituzione id un centro dedicato ad assistere coloro che soffrono di disturbi alimentari”. Lo dichiara il Capogruppo M5S alla Regione Lazio Loreto Marcelli.

“Il tratto urbano del fiume Liri – spiega Marcelli – versa in condizioni di degrado, per questo ho richiesto l’intervento della Regione per il ripristino delle normali condizioni igieniche e per la rimozione dei materiali in alveo che costituiscano ostruzione e ostacoli per il regolare deflusso del fiume, nel tratto urbano tra ponte di Napoli e ponte di Cavalieri di Vittorio Veneto”.

“Ho poi sottolineato la necessità di interventi di ristrutturazione del ponte lamellare “V. Cristini” – prosegue il Capogruppo M5S – che è posto sempre lungo il tratto urbano del fiume Liri e si trova in località San Rocco nel Comune di Sora”.

“Con gli Ordini del Giorno che ho presentato – aggiunge Loreto Marcelli – prosegue la valorizzazione delle bellezze del nostro territorio. Ho infatti chiesto interventi mirati di messa in sicurezza e consolidamento delle strutture murarie monumentali afferenti al complesso fortificato di San Casto a Sora, la riqualificazione naturalistica degli ecosistemi biotopi presenti nell’area, la riduzione mirata della componente naturale alloctona, lasciando comunque gli esemplari appartenenti al paesaggio antropico italiano. L’eventuale recupero dell’edificio esistente alle porte del monumento naturale con funzione di centro visite, la realizzazione di una guida interattiva tramite tecnologia QR Code e, infine, l’apposizione di tabelle metalliche per la perimetrazione e tabelle lignee di segnavia lungo i percorsi”.

“Il mio impegno per l’istituzione di monumenti naturali non si ferma e, per questo, ho presentato un Ordine del Giorno per istituire il monumento naturale Prato di Campoli nel Comune di Veroli. Si tratta di un’area caratterizzata da ricchezza faunistica e floristica, quest’ultima rappresentata da faggeti di elevato pregio. Grazie all’istituzione del monumento naturale si cercherà di regolamentare meglio l’afflusso turistico, non impedendone tuttavia la fruizione”.

“Infine – prosegue Marcelli – non distolgo l’attenzione dalla sanità, tema a me molto caro, per la quale ho chiesto l’intervento della Regione per migliorare la rete di assistenza a chi soffre di disturbi del comportamento alimentare. Per curare queste malattie è necessario un approccio multidisciplinare, integrato a tutti i livelli di assistenza. Ho quindi richiesto che sia assicurato, alla Asl di Frosinone, personale con specifiche competenze d’ambito, tra cui psicologi, psichiatri, medici dietologi e nutrizionisti, assistenti sociali e dietisti e che nell’ospedale di Sora venga istituito un centro ad hoc per la cura e il trattamento dei disturbi alimentari”.

“Con la chiusura del 2021 si raccolgono i frutti di quanto fatto, ma il mio impegno non si ferma qui, continuerò a lavorare con la stessa intensità per i cittadini del Lazio” conclude il Capogruppo Loreto Marcelli.

comunicato stampa