LEGGE DI BILANCIO, ROCCA: «SUPERATA UNA STORICA DISPARITÀ. GRAZIE AL LAVORO DI CALANDRINI IMPORTANTI BENEFICI PER IL LAZIO»

«Desidero esprimere il mio apprezzamento e la mia piena soddisfazione per l’importante lavoro svolto dal senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio. Con l’approvazione dell’emendamento alla manovra abbiamo posto fine a una disparità normativa che per anni ha penalizzato numerosi territori, compreso il Lazio.

Con questa norma anche gli immobili dotati di titolo edilizio in sanatoria possono accedere alle premialità previste dalle leggi regionali sulla rigenerazione urbana. Si tratta di un intervento di grande rilevanza perché introduce un incentivo concreto alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e favorisce interventi di miglioramento sismico, ambientale e di sicurezza. È un risultato che va nella direzione della tutela dei cittadini, della valorizzazione del territorio e dell’innalzamento della qualità urbana.

Grazie a questa modifica normativa la Regione Lazio può applicare pienamente la propria disciplina sulla rigenerazione urbana, senza la necessità di ulteriori correttivi. Si rafforza così un quadro normativo chiaro e coerente, capace di offrire certezze amministrative e nuove opportunità di sviluppo ai comuni e alle comunità locali. Il lavoro portato avanti dal presidente Calandrini dimostra come una collaborazione efficace tra livello nazionale e regionale possa produrre risultati concreti e duraturi. È un passo avanti significativo per la rigenerazione urbana e per lo sviluppo equilibrato dei territori del Lazio».

Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.