Legge di Bilancio, a Roma la Ugl presenta la manovra ai propri Dirigenti

Hanno presentato la manovra Fiovo Bitti responsabile dell’ufficio formazione quadri, il Segretario Confederale Michela Toussan, responsabile per la Funzione Pubblica.

Le conclusioni sono state affidate al Segretario Generale Ugl Francesco Paolo Capone.

Durante la giornata, ci sono stati momenti di confronto tra i vari dirigenti arrivati da tutte le province del Lazio.. inoltre c’è stato modo di analizzare il decreto che per alcuni aspetti risulta essere innovativo, anche perché strettamente legato agli investimenti derivanti dal PNRR, ma che non risponde totalmente alle istanze che la nostra Organizzazione ha rappresentaro nei tavoli governativi di confronto.

“Si tratta di un evento importante – a sottolinearlo i due Segretari che hanno organizzato l’evento il Segretario Regionale Ugl Lazio Armando Valiani è il Segretario di Roma Ermenegildo Rossi – in questo momento Post Pandemico la legge finanziaria dello Stato risulta lo strumento fondamentale per riavviare la produzione e gli investimenti infrastrutturali. Per questi motivi deve essere ben compresa dai quadri sindacali al fine di controllarne la corretta gestione e applicazione nei territori interessati al fine di supportare al meglio lavoratori, cittadini e aziende.

